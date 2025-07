¡La décimo sexta edición de World Class México cerró con una cardíaca competencia entre algunos de los bartenders más destacados del momento! Desde Soho House, en la Ciudad de México, Luis Torres, de Casa Prunes, fue elegido como el mejor bartender del año, pero ¿cómo consiguió este aclamado reconocimiento? En Menú te contamos.

Competencia de coctelería: World Class México 2025. Foto: cortesía

¿Qué es World Class México?

Desde 2009, World Class se convirtió en una plataforma para que bartenders de todo el mundo pulan sus habilidades tras la barra, teniendo como objetivo el servicio, la calidad de los ingredientes, de los cocteles y de la narrativa detrás de cada uno.

La idea es que, tanto mixólogos como clientes, reconozcan la cultura del cocktail como una pieza gastronómica y hasta artística que merece ser apreciada y bien ejecutada.

La competencia se realiza por regiones en todo el mundo, en donde la creación de cócteles se basa en la creatividad, la innovación y el entendimiento de ingredientes de calidad, a la par del equilibrio de técnicas y sabores.

Competencia de coctelería: World Class México 2025. Foto: cortesía

La final regional World Class México 2025

La final de 2025 de World Class se llevó a cabo en Soho House, en la CDMX. Inició con una ronda de exposiciones en las que cada uno de los bartenders participantes presentó ante el jurado un cocktail especial, que tuviera ingredientes de calidad, una ejecución limpia, buena técnica y una narrativa de trasfondo.

Por ejemplo, Milenka Suter, bartender de Acre Resort en Los Cabos, presentó su versión personal e íntima de un Martini clásico, o Luis Torres, realizó todo un ritual inspirado en los aluxes en Yucatán hecho cóctel.

Los jueces, así como el público, botaron después de escuchar las historias de los cocktails y degustar cada preparación. La segunda parte de la final regional mexicana, inició con la declaración de los semifinalistas: Luis Torres, Milenka Suter y Marco Montaño, de Less is More. Además, se destacó la participación de Daniel Delgado, de Calavera Cocktail bar.

Competencia de coctelería: World Class México 2025. Foto: Instagram

El Speed Round fue el segundo reto, en donde cada uno de los bartenders finalistas tuvieron que preparar su propia barra de trabajo: elegir los ingredientes adecuados, las herramientas necesarias y los vasos para cada coctel aleatorio, que debían servir a cada uno de los 4 jueces en menos de 4 minutos. Esto con el fin de demostrar su trabajo bajo presión, su creatividad, el cuidado de la ejecución y el entendimiento de las recetas de cada cocktail.

Finalmente, Luis Torres fue reconocido como el vencedor de esta ronda, en la que, además del sabor de los cócteles, se destacó por su narrativa y hospitalidad tras la barra, es decir, es él el mejor bartender del año en México, de acuerdo con esta competencia.

“Luis demostró todo lo que representa World Class: innovación, profesionalismo, carisma y un profundo respeto por el arte de la coctelería. Es un honor tenerlo como representante de México en la final global en Toronto", comentó, David González, Luxury Brand Curator para Diageo México.

El próximo reto de Luis Torres se llevará a cabo en octubre en Toronto, Canadá, donde competirá contra los mejores bartenders del mundo por el título de "World Class Bartender of the Year Global 2025".

El evento incluyó el Cocktail Festival, una celebración abierta al público con estaciones de coctelería activadas por algunas de las barras más reconocidas de la región, entre ellas: Bijou Drinkery Room, de Ciudad de México; Lady Bee, de Lima, Perú; y Jardín Tragos y Pasteles, de Bogotá, Colombia; que ofrecieron cocktails creativos en torno a la mixología de cada una de sus regiones.

Algunos de los ganadores anteriores de World Class México se han convertido en referentes de la escena mixológica nacional como:

Koki Yokoyama en 2024, bartender de Bijou Drinkery Room, uno de los 50 mejores bares del mundo.

en 2024, bartender de Bijou Drinkery Room, uno de los 50 mejores bares del mundo. Israel Barón en 2023, bartender de Casa Prunes que ha servido cocktails para ceremonias internacionales como los Oscar.

en 2023, bartender de Casa Prunes que ha servido cocktails para ceremonias internacionales como los Oscar. Jaime Morales López en 2022, también de Casa Prunes.

en 2022, también de Casa Prunes. José Luis León en 2021, conocido por su trabajo en Licorería Limantour y Baltra Bar, dos de los mejores bares del mundo y considerados pioneros en la mixología contemporánea nacional.

