La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicó la convocatoria para la consulta pública del Proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), un instrumento que busca orientar el desarrollo urbano y fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno de esa área.

Dicho programa incluye a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios de Hidalgo y uno de Morelos. Además de coordinar los órdenes de gobierno para atender temas como la movilidad, vivienda, infraestructura, medio ambiente y crecimiento urbano.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial, los habitantes de todas las alcaldías de la capital podrán presentar opiniones, observaciones y propuestas sobre el proyecto mediante foros, conversatorios, espacios de diálogo, plataformas digitales y buzones físicos que serán habilitados durante el proceso.

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“En la Ciudad de México se realizarán, al menos, ocho espacios de diálogo e intercambio, cuatro foros institucionales y un conversatorio, los cuales se distribuirán territorialmente entre las regiones que comprenden las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México”, explicó el documento.

También refirió que dichas actividades se harán en diferentes sedes en las demarcaciones correspondientes para procurar la accesibilidad, conectividad y cobertura territorial que faciliten la participación de las personas.

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Agregó que la programación de estas actividades se podrá consultar en el micrositio https://pozmvm.SEDATU.gob.mx/ aunque estará sujeta a cambios o modificaciones.

Según la convocatoria, se establece que la consulta pública iniciará 30 días naturales después de la publicación del aviso y tendrá una duración de 60 días naturales.

La consulta estará a cargo de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como parte de los trabajos del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México.

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Una vez concluida la etapa de recepción de propuestas, el documento refirió que la Secretaría de Planeación realizará la sistematización y análisis de las opiniones recabadas. Mientras que los resultados de la consulta serán publicados a través de los medios oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y del micrositio https://pozmvm.SEDATU.gob.mx/

mahc/LL