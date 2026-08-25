La temporada de lluvias no sólo genera inundaciones y tráfico, también aumenta el riesgo de que árboles y ramas caigan, lo que puede ocasionar daños en los autos y hasta poner en peligro a los pasajeros.

Sin embargo, si llegas a sufrir un accidente de este tipo, en la Ciudad de México existe un seguro de responsabilidad patrimonial que puede indemnizarte. En Autopistas te decimos cómo solicitarlo.

¿Cómo solicitar el seguro de la CDMX por si un árbol daña tu auto?

En este caso, lo primero que debes hacer es reportar el siniestro al *0311 o a LOCATEL, mediante el número 55 5658 1111. Es importante que no muevas tu auto, ni la rama o el árbol, para que los cuerpos de seguridad realicen el peritaje correspondiente.

Sin embargo, es importante mencionar que este proceso es diferente cuando el accidente ocurre en una vía primaria y en una secundaria.

El proceso para solicitar este seguro varía según el lugar del accidente. Foto: Unsplash

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Si un árbol daña tu auto en vía primaria

Si te encuentras en una vía primaria y un árbol se cae y daña tu auto, le corresponde a la CDMX cubrir la indemnización. Para solicitarla debes hacer lo siguiente:

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Toma fotos de los daños, de las placas del auto y de la ubicación exacta del incidente (calle y alcaldía).

Acude al Juzgado Cívico o al Ministerio Público para levantar un acta y obtener una constancia de hechos por los daños sufridos.

Ingresa al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) https://311locatel.cdmx.gob.mx/.

Selecciona “Iniciar reporte SUAC” o “Consulta tu folio”, en caso de que ya cuentes con uno.

Accede con tu Llave CDMX. Si no cuentas con una, créala en el enlace https://llave.cdmx.gob.mx.

Ingresa la información que te pide el mismo sitio.

Acude a la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX con los siguientes documentos: identificación oficial, factura del bien afectado, comprobante de domicilio y dictamen de la aseguradora.

Si un árbol daña tu auto en vía secundaria

Por otro lado, cuando el accidente ocurre en una vía secundaria, le corresponde a la alcaldía cubrir la indemnización. Los pasos para solicitarla son:

Toma fotos de los daños, de las placas del auto y de la ubicación exacta del incidente (calle y alcaldía).

Acude al Juzgado Cívico o al Ministerio Público para levantar un acta y obtener una constancia de hechos por los daños sufridos.

Acude personalmente a la Ventanilla Única de Trámites (VUT) de la alcaldía donde ocurrió el siniestro.

Reúne los siguientes documentos: identificación oficial, factura del bien afectado, comprobante de domicilio y el dictamen de la aseguradora.

En la Ventanilla Única de Trámites, el horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Por lo que te recomendamos acudir con todos tus documentos para agilizar el proceso.

No pierdas de vista el camino al manejar en temporada de lluvia. Foto: Unsplash

¿Cómo conducir de manera segura en temporada de lluvia?

Conducir un auto durante temporada de lluvia es un acto de gran responsabilidad. En ese sentido, Caminos y Puentes Federales recomienda tomar las siguientes medidas:

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Reduce la velocidad: con el pavimento mojado, las llantas pueden derraparse. Pero conducir a velocidad baja permite una mejor respuesta ante emergencias.

Revisa los frenos: si tus frenos no responden bien en caminos secos, es mejor que los revises antes de conducir por el asfalto mojado. Pruébalos y púrgalos si es necesario.

Mantén el limpiaparabrisas en buen estado: esto garantiza una visión más clara en el camino.

Utiliza las luces: te permiten ver y que te vean otros vehículos.

Mantén una distancia segura: duplica la distancia de frenado para no chocar con otros autos.

Oríllate en un lugar seguro: si la tormenta es demasiado fuerte, oríllate y enciende las intermitentes. Continúa tu camino una vez que el agua baje.

¡Ya lo sabes! Durante temporada de lluvia toma precauciones. Y si tu auto resulta dañado por la caída de un árbol, primero revisa que te encuentres bien tú y los pasajeros, y luego solicita este seguro de la CDMX.

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