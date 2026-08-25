Ciudad Juárez.- Con la intención de mantener las las acciones de prevención y atención ante la emergencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Chihuahua, este día se informó que se mantiene capacitaciones dirigidas a productores de distintas regiones del estado.

la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) detalló que las actividades tienen como objetivo brindar los conocimientos y herramientas a los productores, para identificar señales de alerta, atender heridas y realizar la correcta toma de muestras, ante casos sospechosos.

Además se les orienta sobre la importancia de revisar constantemente a los animales, detectar heridas sospechosas y reportar cualquier posible caso, así como el procedimiento para recolectar muestras de larvas y contribuir a un diagnóstico oportuno.

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Entre las principales señales de alerta se encuentran heridas que no cicatrizan, sangrado o secreción con mal olor, presencia de larvas o “gusaneras”, lamido excesivo, picazón o irritación, así como disminución de peso o falta de apetito.

Las lesiones pueden presentarse en sitios como el ombligo, orejas, castraciones, descorne, heridas, picaduras de garrapata, vulva y otras aberturas corporales.

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Chihuahua refuerza prevención ante gusano barrenador. Foto: Especial

Además se detalló que la dependencia continúa con la entrega de kits a los productores para que puedan identificar los posibles casos del gusano barrenador.

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Como parte de las recomendaciones compartidas durante la capacitación, la SDR exhorta a los productores a revisar diariamente o de manera periódica a los animales de granja y mascotas, establecer calendarios de vacunación, desparasitación y control de ectoparásitos.

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Además se debe acudir con un médico veterinario de confianza, cuando se desconozca el origen o tratamiento de alguna enfermedad.

La dependencia reitera el llamado a reportar de inmediato cualquier animal con gusaneras o sospecha de GBG, ya que la detección temprana permite actuar de manera oportuna y contribuir a la protección de la sanidad animal en Chihuahua.

De acuerdo con cifras oficiales a la fecha suman un total de 57 casos activos de gusano barrenador de un acumulado de 185.

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