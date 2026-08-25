[Publicidad]
Ciudad Juárez.- Con la intención de mantener las las acciones de prevención y atención ante la emergencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Chihuahua, este día se informó que se mantiene capacitaciones dirigidas a productores de distintas regiones del estado.
la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) detalló que las actividades tienen como objetivo brindar los conocimientos y herramientas a los productores, para identificar señales de alerta, atender heridas y realizar la correcta toma de muestras, ante casos sospechosos.
Además se les orienta sobre la importancia de revisar constantemente a los animales, detectar heridas sospechosas y reportar cualquier posible caso, así como el procedimiento para recolectar muestras de larvas y contribuir a un diagnóstico oportuno.
Lee también Localizan sin vida a tres jóvenes reportados como desaparecidos en Puebla; tenían huellas de violencia
Entre las principales señales de alerta se encuentran heridas que no cicatrizan, sangrado o secreción con mal olor, presencia de larvas o “gusaneras”, lamido excesivo, picazón o irritación, así como disminución de peso o falta de apetito.
Las lesiones pueden presentarse en sitios como el ombligo, orejas, castraciones, descorne, heridas, picaduras de garrapata, vulva y otras aberturas corporales.
[Publicidad]
Además se detalló que la dependencia continúa con la entrega de kits a los productores para que puedan identificar los posibles casos del gusano barrenador.
Lee también Fallece “Max”, tigre de bengala bajo resguardo de zoológico en Reynosa, Tamaulipas; sufrió una neumonía hemorrágica
Como parte de las recomendaciones compartidas durante la capacitación, la SDR exhorta a los productores a revisar diariamente o de manera periódica a los animales de granja y mascotas, establecer calendarios de vacunación, desparasitación y control de ectoparásitos.
[Publicidad]
Además se debe acudir con un médico veterinario de confianza, cuando se desconozca el origen o tratamiento de alguna enfermedad.
La dependencia reitera el llamado a reportar de inmediato cualquier animal con gusaneras o sospecha de GBG, ya que la detección temprana permite actuar de manera oportuna y contribuir a la protección de la sanidad animal en Chihuahua.
De acuerdo con cifras oficiales a la fecha suman un total de 57 casos activos de gusano barrenador de un acumulado de 185.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Nación
"Rocha sigue gobernando Sinaloa"; oposición descalifica nombramiento de Graciela Domínguez y Morena la defiende
Autopistas
Qué aceite necesitan las motos que trabajan como repartidoras de aplicación
Espectáculos
Natalie Portman, ¿la inspiración de "Life of M"? La novela de Rachel Cusk desata polémica
Metrópoli
Incendio en vivienda de Álvaro Obregón moviliza a servicios de emergencia; evacúan a 20 personas
Espectáculos
¿Quién es Mónica Escobedo? La comedia llega con ella a La Granja VIP
La Roja
Cámaras captan a joven arrastrando un cadáver por calles de la GAM
Al día
Morena perfila a Nora Ruvalcaba rumbo a la gubernatura de Aguascalientes en 2027
Viral
¿Cómo escuchar audios de WhatsApp sin dejar rastro? Prueba estos 2 trucos