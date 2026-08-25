Tres jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos el lunes pasado en el municipio poblano de Chignahuapan, fueron localizados sin vida y con huellas de violencia.

Se trataría de Gaby Arroyo, Reyna Isamar Rivera y Alan Loera Pérez, quienes fueron reportados como desaparecidos desde la madrugada del lunes en el municipio turístico y considerado Pueblo Mágico.

Los informes policiales revelaron que las tres personas fueron ubicadas sin vida en la zona conocida como Los Arcos de la ex Hacienda de Atlamaxac del la misma demarcación.

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Elementos de diversas corporaciones acudieron al sitio del hallazgo, donde agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo el levantamiento de indicios y de los cuerpos, los cuales contaban con huellas de violencia.

Las tres víctimas habían desaparecido el lunes cuando se les vio juntos a bordo de una camioneta propiedad de Alan Loera Pérez; la unidad automotriz apareció horas después abandonada en la comunidad de Villa Cuauhtémoc.

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Desde entonces, familiares, amigos y autoridades de búsqueda de personas emprendieron una campaña para tratar de localizar a los tres jóvenes.

LL