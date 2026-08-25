Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, volvió a ser tendencia en redes sociales tras aparecer en una transmisión junto a los influencers Willito y Lonche, donde habló durante más de cinco horas sobre aspectos poco conocidos de su vida.

Mientras cocinaba, la exreina de belleza contó cómo fue el primer encuentro con el fundador del Cártel de Sinaloa, ocurrido cuando tenía 17 años, y aprovechó para desmentir varias versiones difundidas durante años sobre su relación y, especialmente, sobre su boda con “El Chapo”.

Emma Coronel. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Cómo conoció Emma Coronel a “El Chapo” Guzmán?

De acuerdo con su relato conoció a Joaquín Loera cuando tenía 17 años, durante un baile de la Feria Regional del Café y la Guayaba, en Canelas, donde había sido coronada como reina.

La joven se encontraba bailando con uno de sus amigos y, según explicó, ambos estaban riendo porque se estaban divirtiendo durante la fiesta. En medio de ese momento ocurrió el primer cruce de miradas con el entonces líder criminal.

¿Cómo conoció Emma Coronel a “El Chapo” Guzmán? Esto se sabe. Foto: Captura de video

Coronel contó que “El Chapo” estaba bailando con otra mujer cuando la canción terminó. Ella continuó riendo con su amigo, quien, según relató, era gay y tenía una forma particular de hacerla reír.

La situación, sin embargo, habría sido interpretada de otra manera por Guzmán.

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“Él piensa que yo le sonreí a él, piensa que le coqueteé, pero no [...] yo nunca lo saqué de duda”, relató durante la transmisión.

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¿Qué pasó después del primer encuentro entre Emma Coronel y “El Chapo”?

Aunque Coronel aseguró que aquella sonrisa no estaba dirigida al capo, eso no evitó que él se acercara.

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Después de que ella se sentó, Joaquín se aproximó para invitarla a bailar. Según el relato de Coronel, la primera interacción se dio de manera respetuosa, pues antes de llevarla a la pista le preguntó si le permitía bailar con ella.

En ese momento, Guzmán tenía 50 años, una diferencia de edad que, según contó Coronel, no impidió que comenzaran a relacionarse.

Emma Coronel. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

También recordó un detalle que, según su versión, marcó aquella relación: los regalos de flores.

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Contó que “El Chapo” era detallista con ella y que acostumbraba enviarle arreglos florales prácticamente por cualquier motivo.

“No puedo decirte cuántos arreglos me ha enviado, es exagerado, exagerado. Por cualquier cosa”, relató.

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¿Cuándo se casaron Emma Coronel y “El Chapo”?

Según lo contado por Coronel durante la transmisión, la pareja se casó aproximadamente un año después de conocerse.

La ceremonia se realizó en la zona de La Angostura, en la casa de ella, dentro de un entorno privado y con familiares. La versión contradice algunas de las historias que durante años circularon sobre aquella celebración.

Coronel aprovechó la conversación para rechazar la idea de que su boda con el capo hubiera sido una celebración llena de lujos, músicos y personajes vinculados con el crimen organizado.

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“Se inventan cada cosa. Da cringe”, comentó al recordar algunas de las versiones que ha visto publicadas sobre aquel día.

De acuerdo con su relato, la celebración fue pequeña y familiar, debido incluso a las dificultades para llegar hasta el rancho donde vivía.

“Nos casamos en mi casa. Yo vivía en un rancho donde era difícil tener acceso, nos casamos en mi casa, en privado, bien chiquita”, explicó.

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Asimismo aseguró sostuvo que muchas de las versiones sobre su vida personal fueron construidas a partir de rumores y relatos de terceros.

“No le hagan caso a lo que dicen, lo que pasa es que cuando ya eres figura pública cualquier persona cree que puede hablar sobre ti”, afirmó.

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