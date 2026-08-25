Estados | 25-08-26 | 16:16 |

Tahmek, Yucatán. - Una , luego de quedar atrapada entre las llamas que consumían su vivienda, ubicada en la colonia Libertad, en este municipio.

Los hechos ocurrieron anoche y los reportes indican que el fuego destruyó parte de la vivienda, así como el mobiliario y pertenencias de la mujer.

Lee también

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal y, tras sofocar el fuego, localizaron el cuerpo sin vida de , de 85 años, quien vivía sola y padecía discapacidad visual.

Los vecinos, quienes también participaron en las labores para apagar las llamas, señalaron que la abuela .

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se realizarán las investigaciones para determinar cómo comenzó el fuego.

[Publicidad]

dmrr/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]