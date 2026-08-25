Tahmek, Yucatán. - Una anciana perdió la vida, luego de quedar atrapada entre las llamas que consumían su vivienda, ubicada en la colonia Libertad, en este municipio.

Los hechos ocurrieron anoche y los reportes indican que el fuego destruyó parte de la vivienda, así como el mobiliario y pertenencias de la mujer.

Lee también Regreso a clases: Fumigan 40 escuelas para combatir al mosco Culex en Tepetitlán, Hidalgo; labores seguirán hasta el 28 de agosto

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal y, tras sofocar el fuego, localizaron el cuerpo sin vida de Elena Couoh Sabido, de 85 años, quien vivía sola y padecía discapacidad visual.

Los vecinos, quienes también participaron en las labores para apagar las llamas, señalaron que la abuela vivía en el abandono.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que se realizarán las investigaciones para determinar cómo comenzó el fuego.

[Publicidad]

dmrr/cr