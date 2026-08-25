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El Gobierno de Chihuahua amplía el Hospital Regional de Delicias con la renovación del área de imagenología, quirófanos y mastografía, además de la incorporación de nuevos tomógrafos.
Durante una gira por la región centro-sur del estado, la gobernadora Maru Campos (PAN) recorrió las instalaciones acompañada por los secretarios de Salud, Gilberto Baeza, y de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez. También supervisó las áreas de laboratorio, traumatología y consulta externa.
De acuerdo con el gobierno estatal, las mejoras beneficiarán a pacientes de Delicias, Meoqui, Rosales, Jiménez y Camargo, al ampliar la capacidad de atención y diagnóstico del hospital.
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"¡Vamos puro para adelante Delicias, contentos, agradecidos y trabajando siempre juntos, sacando prosperidad a la precariedad del desierto!”, dijo la mandataria.
Como parte de la jornada de trabajo, la mandataria puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Faisán, en Delicias, con una inversión superior a 3.46 millones de pesos (mdp).
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La obra beneficiará a unos 6 mil 500 habitantes e incluye trabajos de fresado, colocación de carpeta asfáltica, renivelación y señalética.
La gobernadora también entregó 30 patrullas híbridas y equipamiento para reforzar la seguridad en el municipio. De las unidades, 16 serán destinadas a la Dirección de Vialidad, 13 a la Policía Municipal y una a Protección Civil.
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