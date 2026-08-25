La alcaldía Benito Juárez entregó mil 431 kits escolares para apoyar a las familias en este regreso a clases.

Este año, se destinaron dos millones 449 mil 800 pesos para beneficiar la economía de padres y madres de familia residentes de la demarcación para que los estudiantes de nivel básico cuenten con las mejores herramientas para comenzar el próximo ciclo escolar.

“El regreso a clases es un momento de ilusión, pero también representa un esfuerzo importante para las familias. Por eso trabajamos para estar cerca de ustedes y contribuir con acciones concretas a fortalecer la economía familiar y apoyar a nuestros estudiantes en el inicio de un nuevo ciclo escolar. Hoy entregamos mucho más que un kit escolar, entregamos una muestra de nuestro compromiso con las familias de Benito Juárez y con el futuro de nuestra niñez y juventud”, expresó Juan Adrián González Bruzzone, director general de Participación Vecinal y Vinculación.

Cada paquete de útiles consta de 16 artículos, entre los que destacan una mochila, cuadernos profesionales, block de hojas, juego de geometría, calculadora básica, diccionario, caja de colores, lápices, bolígrafos (tinta negra, azul y roja), marcatextos, tijeras, lápices bicolor, goma, sacapuntas, lápiz adhesivo y forros para cuadernos.

Cada paquete de útiles consta de 16 artículos, entre los que destacan una mochila, cuadernos profesionales, block de hojas, juego de geometría, calculadora básica, diccionario, caja de colores, lápices, bolígrafos (tinta negra, azul y roja), marcatextos, tijeras, lápices bicolor, goma, sacapuntas, lápiz adhesivo y forros para cuadernos. | Foto: Benjamin Becerril / EL UNIVERSAL.

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Recibir estos kits aminora el gasto que representa para las familias el regreso a clases. Al tener cubierta la parte de los útiles, se pueden destinar recursos para otros elementos como uniformes y calzado.

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“Estoy muy contenta; ya son varios años que hemos venido y la verdad es que ya se compra lo mínimo. Nuestros niños están listos para iniciar las clases el próximo lunes. Muchas familias sí necesitamos este apoyo”, afirmó Verónica Rojas, vecina beneficiaria.

Durante la entrega de esta acción social, los beneficiarios destacaron las facilidades brindadas por la alcaldía para llevar a cabo este proceso, desde el registro hasta la recepción de los kits.

“Nos ayuda mucho con la economía familiar, es un gran ahorro para nuestro bolsillo. La verdad ha sido muy fácil, yo tengo una discapacidad, nos ayudaron para que sea más rápida la recepción. Muchas gracias a la alcaldía por estos proyectos, los compañeros de la escuela de mi hija vienen de otras alcaldías y no veo que tengan ningún apoyo como este”, declaró Pedro Meneses, padre de familia.

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JACL