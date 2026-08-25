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Un búho enano que presentaba dificultades para volar fue resguardado por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que llegara a un domicilio de la colonia San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez.
El reporte se recibió en un inmueble ubicado en la calle Mario Rojas Avendaño, donde los brigadistas fueron recibidos por una habitante, quien les entregó el ave que había encontrado en su domicilio y colocado dentro de una caja de cartón para mantenerla a salvo.
Con las precauciones necesarias, los especialistas colocaron al búho en una jaula transportadora y lo trasladaron a las instalaciones de la BVA, en la alcaldía Xochimilco, para recibir atención veterinaria.
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Médicos veterinarios zootecnistas valoraron al ejemplar y determinaron que posiblemente tuvo un altercado con otra especie, lo que le provocó lesiones y la pérdida de algunas plumas, situación que le impedía emprender el vuelo.
El búho permanecerá bajo cuidados y con alimentación adecuada durante los próximos días, periodo en el que se espera que se recupere y pueda volver a volar.
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La SSC señaló que la BVA mantiene labores de rescate y protección de fauna silvestre y doméstica que se encuentra en riesgo, además de exhortar a la población a evitar el maltrato y brindar atención especializada a los animales que requieran auxilio.
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JACL/cr
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