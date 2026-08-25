El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eruviel Ávila Villegas, afirmó que los próximos informes que darán la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, estarán llenos de muy buenos resultados para el país y para los mexiquenses, debido a lo que pidió a los ciudadanos mantenerse atentos.

Durante un evento celebrado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, el legislador verde ecologista destacó la importancia de conocer las acciones y los logros que están haciendo tanto el gobierno federal como el estatal, “porque reflejan una gran labor en equipo y en beneficio de la gente”.

En ese sentido, expresó que se tiene que seguir trabajando fuerte y de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum y con la gobernadora Delfina Gómez para seguir concretando proyectos como el Plan Integral Zona Oriente y la rehabilitación del Periférico Norte, entre muchos otros en materia de agua, salud, educación, seguridad y movilidad.

Lee también Sheinbaum lanza primer spot por su Segundo Informe de Gobierno; destaca programa Salud Casa por Casa

Además, invitó a las mujeres y hombres integrantes de la Familia Verde de Atizapán a estar atentos de las fechas y las transmisiones en que se harán los informes y pidió sumarse al respaldo a la Presidenta y la gobernadora, “porque si a ellas les va bien, al país y al Estado de México le irá mejor”.

Asimismo, el diputado del Partido Verde Ecologista de México manifestó su respaldo al trabajo que ha realizado el empresario Luis Montaño García en favor de las familias de este municipio, quien recientemente se incorporó a la filas del partido político.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc