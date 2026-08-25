La jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a las juventudes capitalinas a dejar momentáneamente las pantallas y acudir a los espacios públicos de la Ciudad de México para “farmear aura” y practicar actividades recreativas, comunitarias y tecnológicas.

​Durante la inauguración de la Utopía México-Tenochtitlan, en la estación del Metro Colegio Militar, la mandataria capitalina destacó que estos recintos buscan ser un punto de encuentro e imaginación para la juventud, en los que se ofrecen diversas alternativas.

Brugada Molina detalló que el recinto cuenta con áreas como el taller textil para la confección y trueque de prendas. | Foto: Especial.

​“En esta utopía, viajar a otros mundos en las salas inmersivas; vivir el deporte desde los simuladores; perderse y encontrarse en el Laberinto de los Espejos; recuperar el placer de sentarse alrededor de una mesa a jugar cara a cara, dejando un rato la pantalla, hasta farmear aura sin necesidad de una pantalla. Eso es lo que queremos que suceda en esta utopía”, dijo.

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Brugada Molina detalló que el recinto cuenta con áreas como el taller textil para la confección y trueque de prendas, además de un piso para la creación tecnológica equipado con aulas de baile digital, espacios para la elaboración de cómics, manga y videojuegos, así como laboratorios de robótica y realidad virtual.

Brugada enfatizó que se busca que las juventudes pasen de consumir la tecnología, a crear con ella. | Foto: Especial.

​En ese sentido, Brugada enfatizó que se busca que las juventudes pasen de consumir la tecnología a crear con ella.

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“Que no solo se juegue en un videojuego, sino que se aprenda a diseñar el videojuego; que no solo miren una pantalla, sino que programen lo que ocurre en esa pantalla; que construyan robots y descubran que la tecnología también puede ser un lenguaje para expresar su creatividad y también cambiar el mundo”, indicó.

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JACL/cr