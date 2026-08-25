A 16 días de que se cumpla un año de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, se han celebrado 156 acuerdo reparatorios, con lo que solo faltan dos casos en los cuales falta por concretarse una salid alternativa: el de la bebé Jazlyn, que era cuidad por su abuela, Alicia Matías, en el paradero de Santa Martha y uno por daños a la vía pública.

En los casos de todas las víctimas mortales a la explosión del 10 de septiembre de 2025, en todos se ha logrado un acuerdo reparatorio, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján.

“Todos los casos de víctimas mortales, es decir homicidios culposos ya se celebraron el 100 % de los acuerdos reparatorios, y nos hace falta un caso, este un caso de lesiones culposas, es decir una persona que afortunadamente sobrevivió, no voy a dar mayores datos, simplemente decir que es una persona que está recibiendo atención médica”.

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Alcalde Luján aseguró que la familia de la bebé, quien sufrió quemaduras y lesiones que pusieron en riesgo su vida, ha pedido tener más información sobre los costos de la atención médica posterior antes de celebrar un acuerdo reparatorio.

El segundo caso al que no se ha llegado a un acuerdo es uno por daños materiales a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, en el que aún se están realizando periciales.

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Bertha Alcalde señaló que el monto por los 156 acuerdos reparatorios celebrados hasta la fecha asciende a 471 millones 192 mil pesos.

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