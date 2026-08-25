Este martes, la Alameda Central y sus calles aledañas amanecieron sin protestas de ambulantes, luego de una semana de bloqueos por parte de grupos que no están conformes con los lineamientos de reordenamiento en el parque.

Ayer, la organización de comerciantes mazahuas cerraron de manera parcial la circulación en avenida Hidalgo, así como el carril vehícular de avenida Juárez en su lado más cercano al Palacio de Bellas Artes.

Según los acuerdos con la Secretaría de Gobierno, los comerciantes en vía pública deben descansar los días martes y miércoles. Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó que los pasillos centrales y las fuentes del parque quedaron libres para el paso de transeúntes.

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Sin embargo, las colectivas feministas se colocaron de manera habitual para vender sus productos con mantas sobre el suelo en la esquina de la calle Ángela Peralta y la banqueta con avenida Juárez.

También continúo el operativo del personal de la secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno de la ciudad, quienes se colocaron alrededor de la Alameda Central.

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Jose Luis, quien acude regularmente a la zona los martes y jueves, comentó que el parque debería lucir sin ambulantes, ya que este parque “es un pulmón muy importante para la Ciudad de México”.

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“Es muy molesto como peatón uno circule y se encuentre puestos por todos lados, hay un desorden comercial, (el reordenamiento debe ser) la prioridad para la ciudad”, enfatizó.

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Raquel Padilla vino de visita desde el Estado de México y comentó que está de acuerdo en disminuya el número de ambulantes en el parque, además que descansen lo martes y miércoles.

“Esta bien que tengan descanso entre semana porque hay menos gente, y las ventas no creo que estén buenas, en fines de semana les conviene más”, añadió.

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Ayer en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que el gobierno de la capital no cederá a las presiones de los grupos de ambulantes que no están de acuerdo con los lineamientos de reordenamiento.

“No vamos a ceder porque la Alameda, como lo hemos dicho más de una vez, le pertenece a la ciudad, le pertenece a todo aquel que quiera pasear por la Alameda y quienes visitan a la Ciudad de México”, señaló.

LL