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En el Diario Oficial de la Federación se publicó la declaratoria de modificación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo cual incluye formalmente la integración 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios del estado de Hidalgo y el municipio de Huitzilac, en Morelos.
La declaratoria reconoce a la ZMVM como “una unidad territorial de planeación,gestión y coordinación intergubernamental, compuesta por los municipios y demarcaciones territoriales que se señalan en la declaración”.
En el caso de Hidalgo, la declaratoria incorpora a Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec.
En el caso de los municipios mexiquenses destacan Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Chalco, Ixtapaluca, Tecámac y Zumpango, entre otros, que forman parte de la continuidad urbana de la región.
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De acuerdo con el documento, la zona será el referente para el diseño e implementación de programas relacionados con el desarrollo metropolitano, la movilidad, la infraestructura, el ordenamiento territorial, la vivienda y la protección ambiental, además de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
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La declaratoria aclaró que esta actualización no modifica las competencias constitucionales, las atribuciones legales o reglamentarias que correspondan a las entidades federativas y al Gobierno Federal.
Por lo tanto, la declaratoria entrará en vigor al día siguiente -este miércoles 26 de agosto- de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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