La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la utopía “México-Tenochtitlán”, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la octava desde que inició su administración al frente de la Ciudad de México.

Acompañada por el alcalde Mauricio Tabe, la Mandataria capitalina recorrió esta utopía, localizada en lo que antes eran las oficinas del Instituto de la Juventud (Injuve), que están en la parte superior de la estación del metro Colegio Militar.

Brugada Molina destacó que esta utopía, en la que se invirtieron 52 millones de pesos, servirá como una “estación creativa” pensada principalmente para las juventudes, pues cuenta con espacios para aprender diversas disciplinas, como baile; así como servicios de salud, terapia física, una sala inmersiva, entre otras actividades. Explicó que se decidió llamar así a la Utopía en memoria de uno de los grandes episodios de la resistencia indígena ante los conquistadores españoles, con el “Árbol de la Noche Victoriosa”, ubicado en Popotla.

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“Esta utopía está arriba de una estación del metro; abajo se encuentra la movilidad subterránea de esta ciudad para llegar a otros lugares”, dijo.

En su oportunidad, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, precisó que esta utopía se construyó en un predio de más de mil 300 m², en el que se construyeron casi 4 mil m². A diferencia de otras utopías, la México-Tenochtitlán está construida hacia arriba. Adelantó que se trabaja con la UNAM para adaptar un edificio contiguo para que sea complementario a esta utopía.

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Tras recorrer las instalaciones, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, destacó que los programas sociales y el Sistema Público de Cuidados son algo que comparte su administración con el Gobierno central.

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“Es mezquino y miserable que cuando se dan resultados como la Utopía México-Tenochtitlán uno descalifique, como también es cobarde quedarse callado cuando se cometen injusticias”, dijo.

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mahc/LL