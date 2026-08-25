Vecinos de las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, consideraron que la construcción de la Línea 6 del Cablebús, que conectará el Cetram Tláhuac con Villa Milpa Alta, ayudará a reducir los tiempos de traslado y a disminuir la saturación de los servicios terrestres; sin embargo, habitantes de la zona alta de la segunda expresaron su preocupación por la posible afectación de terrenos, el crecimiento urbano y las condiciones de seguridad.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL por todas las estaciones que tendrá la sexta ruta, se pudo constatar que los habitantes de Villa Milpa Alta son los que mantienen mayor preocupación por la llegada del Cablebús.

María, vecina de 50 años que ha vivido toda su vida en Milpa Alta, aseguró que parte de la oposición al proyecto tiene que ver con los terrenos por donde pasarán las obras y con el temor de algunos propietarios de perder parte de sus propiedades.

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La vecina mencionó que los vecinos han observado trabajos en áreas donde existen predios y consideran que el proyecto podría contribuir a modificar el entorno de la zona, situación en la que “muchos no están de acuerdo por los predios que tienen, los terrenos, o sea, tienen la duda si van a invadir terrenos, ellos no quieren perder sus tierras”.

Pesé a que está de acuerdo con la construcción del Cablebús, María relacionó las preocupaciones del pueblo con el crecimiento de la población en Milpa Alta y la supuesta inseguridad, ya que —desde su perspectiva— la llegada de más personas de otros estados, podría incrementar la presión sobre los terrenos y acelerar la urbanización de áreas que actualmente conservan características rurales.

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En Tláhuac esperan traslados más rápidos

En contraste, habitantes de Tláhuac externaron que la Línea 6 será una obra necesaria para mejorar la movilidad de la zona.

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Guillermo, vecino de Tulyehualco, explicó que actualmente un recorrido hacia el Metro puede tomar alrededor de 40 minutos y que el tráfico se presenta prácticamente durante todo el día en algunos puntos.

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“Está muy bien, ya hace falta. Usted toma recorridos hacia el Metro y te avientas casi casi 40 minutos, hasta más con tráfico. Esperemos que reduzca mucho (el traslado al Metro Tláhuac), porque esperemos que así la gente deje sus carros. El transporte terrestre ya no da abasto, llámese pesero, RTP y hasta los taxis, porque con el tráfico no llegas rápido”, explicó.

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