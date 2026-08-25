“La temporada comenzó muy lenta, ahorita más o menos se levantó un poquito, aunque no como quisiéramos; pero sí nos hemos dado cuenta que ha venido un poco a menos”, dijo Jaime Gómez, locatario del negocio Petacas Gova, cuya familia trabaja desde 1950 en el Mercado Abelardo L. Rodríguez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

A una semana del inicio del ciclo escolar, familias acudieron a dicho mercado localizado en el Centro Histórico, para comprar mochilas, loncheras y estuches escolares con precios que van de los 150 hasta mil 500 pesos.

Sin embargo, locatarios aseguraron que la temporada de regreso a clases no ha dejado las ventas que esperaban y señalaron que atraviesan una crisis por la creciente competencia de productos asiáticos de bajo costo.

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Comerciantes refieren que las mochilas hechas en México no compiten en precio con las de origen asiático aunque estas se desgastan más rápido. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Jaime explicó que la caída en las ventas comenzó hace casi 10 años, cuando distribuidores chinos empezaron a ofrecer mochilas y otros artículos escolares a precios más bajos .

Recordó que su familia fabricaba mochilas, pero hace casi una década dejó de producirlas porque era más barato importar. “Todo es importación porque es más barato comprar y vender una mochila”, explicó.

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Agregó que sus ventas se han reducido a más de la mitad y que una temporada antes comenzaba en junio y cerraba con éxito a finales de agosto, ahora apenas logra repuntar.

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Carmen Romano, quien trabaja desde hace 40 años en el local La Hormiga del mercado, dijo que el comercio está en crisis. “Hay un cambio radical de hace 40 años a ahorita; antes vendíamos bolsa de dama ya se murió ese comercio, los chinos nos acabaron”, opina.

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Explicó que en los comerciantes asiáticos ofrecen mochila, lonchera y estuchera por 100 pesos, precio con el que no pueden competir.

Aseguró que muchos clientes regresan después pues esos productos se rompen al poco tiempo y buscan mochilas de mayor duración. “Yo les digo es que se feliciten porque están llevando un producto nacional”, comentó.

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Jenifer Maily acudió con su abuelo para comprar una mochila para su primer año de preparatoria y mencionó que, tenía un presupuesto de 400 pesos, pero terminó gastando 800 porque consideró que era mejor inversión. “Algunas mochilas no me gustaron por los tirantes porque se rompen, pero hay unas de uso rudo muy buenas”, dijo.

Aldair López, quien compró un kit escolar para su hija, aseguró que cada año regresa al Mercado Abelardo Rodríguez porque encuentra buenos precios y productos más resistentes.

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