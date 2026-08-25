El gobierno soltó la rienda a las tarifas del transporte público, trámites y servicios durante la primera mitad de agosto.

Al monitorear 55 ciudades del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que las tarifas autorizadas por el gobierno se dispararon 7.5% en comparación con la misma quincena del año pasado. Se trata del mayor incremento desde la segunda mitad de diciembre de 2027, cuando se elevaron 8.5%.

Fuente: Inegi

Previo al regreso a clases, la inflación viajó en transporte colectivo con el ajuste que permisionarios hicieron a sus tarifas que resienten padres de familia y estudiantes en el nuevo ciclo escolar.

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Mientras la inflación nacional fue de 3.3% en la primera quincena de agosto, los precios del transporte colectivo, de combi o de microbús se aceleraron 10%.

Se trata de la tarifa autorizada por el gobierno que más subió y le siguieron los servicios de estacionamiento y autobús urbano.

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Los trámites vehiculares cuestan 7% más que hace un año, mientras que los derechos por suministro de agua se encarecieron 6.1%.

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El servicio de taxi se incrementó 6%; las cuotas de autopistas, 4.3%; la expedición de documentos del sector público, 3.7%; y el Metro o transporte eléctrico, 2.5%.

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La economista en jefe en Banco Base, Gabriela Siller, destacó que la inflación de 7.5% en tarifas autorizadas por el gobierno federal fue la tasa anual más elevada desde finales de 2017.

En un reporte advirtió que “la inflación de este rubro preocupa, pues mantiene una trayectoria al alza y acumula 27 quincenas por encima de 3.5% anual”.

Hizo notar que la inflación no subyacente, en la que se encuentran las tarifas que establece el gobierno, gana impulso en el contexto de renovadas presiones hacia arriba sobre los precios internacionales de la energía.

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Ve probable que exista un repunte de este rubro, lo que presionará al alza nuevamente a la inflación general.

Prevén se acelere inflación

Para los especialistas del Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), la inflación general seguirá acelerándose en lo que resta del año.

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De ahí que actualizaron su pronóstico de cierre para 2026 a 3.7% desde 3.4% anterior, y mantuvieron en 6.5% su expectativa para la tasa de interés referencial del Banco de México.

Lo anterior, ante el riesgo de que la Reserva Federal de Estados Unidos endurezca su política monetaria, es decir, que deje su principal tasa sin cambio por más tiempo, o incluso la suba.

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En sus expectativas, Monex añadió los conflictos geopolíticos y sus posibles efectos sobre las cadenas globales de suministro y en los precios de energía, así como las afectaciones por el cambio climático.

Coincidió en que, si bien se anticipa que las presiones inflacionarias se mantendrán moderadas, el balance sigue sesgado al alza.

Mencionó que la Junta de Gobierno de Banxico identifica como fuentes de riesgos los precios en los servicios por su persistencia pese a la moderación, debido a que permanece por arriba de 4%.

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Otro componente que impulsó la inflación fueron las colegiaturas, que mostraron un alza de casi 6%, de acuerdo con el Inegi, que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

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Se espera que ese efecto se desvanezca en las próximas lecturas, dado que se trata de un incremento temporal, pues así sucede cada inicio de nuevo año académico.

La inflación también pegó por el lado de las frutas y verduras, cuyo incremento fue de 3.9%.

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