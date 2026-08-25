La gran novedad para esta Leagues Cup fue la disputa de cuatro encuentros en tierras mexicanas, con Toluca, Ciudad de México y Monterrey como sedes.

Los Diablos Rojos, el América y los Tigres jugaron en sus respectivos estadios. Los escarlata fueron quienes disputaron dos partidos en casa. ¿El resultado? Los tres ganaron (los felinos en penaltis) y volvió a abrirse el debate sobre cómo influye la localía en esta competencia.

“El formato va para allá y va a llegar a eso”, reflexionó Carlos Salcido, sobre la posibilidad de ver más partidos en México.

Estos juegos correspondieron a la primera ronda del certamen, por lo que la pregunta ahora se traslada a si en un futuro deberían disputarse dos de los cuartos de final en territorio mexicano, algo que —desde la óptica del exjugador— luce posible.

“Seguramente, con esta maduración y todos estos cambios, después vamos a ver este tipo de partidos, de finales [en México]”, consideró.

Dentro de las quejas hechas por las plantillas mexicanas están las distancias que se recorren durante este torneo; en esta edición, un par de clubes sumó poco más de 10 mil kilómetros. Además, se ha cuestionado la seriedad con la que se lo toman los de la Liga MX; sin embargo, para Salcido se trata de una competencia importante.

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“Es un torneo que es internacional, que muchos de los clubes lo han tomado con necesidad. Para otros, a lo mejor es un poco de cansancio, pero por los tiempos”, subrayó el exdefensa.

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