A lo largo de su carrera en México, Carlos Salcido fue uno de los jugadores a los que les tocó disputar torneos como la Copa Libertadores y Sudamericana, algo que no se ha repetido desde 2016. Aunque resalta diferencias con la Leagues Cup, admite que le hubiera gustado disputar esta competencia.

“Jugué varios torneos... Me hubiera gustado estar en la Leagues Cup, pero antes había otros certámenes. La diferencia, en teoría, es lo que te deja un partido y lo que te puede dejar otro. Esa es la gran diferencia”, señaló el ex de las Chivas, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El incentivo del torneo binacional es conseguir uno de los tres boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf, otra de las razones por las que Salcido encuentra motivación en jugarlo. Asimismo, acepta que también existe el atractivo de medirse a las grandes figuras de los clubes de la MLS.

“Jugué una Concachampions con Chivas y un Mundial de Clubes... Sé perfectamente y le doy el valor. Me hubiera encantado jugar, enfrentar a esos grandes futbolistas que hoy tienen todos sus equipos; enfrentar a todos esos que te dejan bastante, mucha enseñanza y —sobre todo— aprendizaje en tus cualidades”, compartió el tapatío.

Además, el tres veces mundialista mexicano considera que contar con este torneo puede ser un gran beneficio para los clubes que, por una u otra razón, nunca habían disputado algún campeonato internacional y podrían llegar a dos de mayor categoría, como la Concachampions y el Mundial de Clubes.

“Son clubes que, en su momento, a lo mejor no tenían estas posibilidades y con este torneo la pueden tener. Pueden crecer y ser internacionales como tal”, argumentó.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.