Antes de la hora anunciada para recibir asesoría legal, a través del programa Defensoría Social Ponciano Arriaga sobre denuncias de despojos, cientos de personas se formaron para alcanzar su turno en uno de los cubículos que instaló el Gobierno de la Ciudad en la plancha del Zócalo capitalino.

Si bien el principal motivo es brindar ayuda jurídica a temas por el despojo, las personas también acudieron por otras causas como resolver pleitos familiares por la posesión de un inmueble, escrituración o sucesión testamentaria.

La fila de espera no sólo estaba atrás de las rejas metálicas que delimitaban el acceso a la carpa, adentro había una hilera de sillas donde las personas tuvieron que seguir esperando su turno.

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Después de recibir su folio por parte del personal de la Consejería Jurídica y Legal de la capital, Raquel refirió que se desplazó desde el municipio de Nezahualcóyotl para resolver una sucesión testamentaria. “Mi papá vivía en la Ciudad, entonces quiero ver si se resuelve aquí”.

Otro caso fue el de María Concepción, quien se trasladó desde la alcaldía Xochimilco para pedir ayuda legal por un terreno de cultivo que, acusó, fue invadido desde hace dos años.

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Mientras esperaba su turno para pasar, la afectada relató que había venido a recibir asesorías en los martes ciudadanos, pero acudió a dar seguimiento al caso.

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Con papeles en la mano y una carpeta bajo el brazo, Juana Irma contó que acudió a valorar si su caso se trataba de un despojo, ya que le permitió vivir a una hermana enferma en una casa deshabitada que era de su propiedad.

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“Un cuñado, aprovechando para cuidarla, se metió (a la casa) y estaba habitando con ella. Pero nos enteramos que mi hermana falleció en octubre y él sigue viviendo ahí”, relató brevemente la señora antes de pasar el siguiente filtro para recibir la atención.

“Nunca vendimos, nos enteramos que vendieron el predio porque la boleta del agua llegó a nombre de otra persona”, explicó María de Lourdes, quien acudió para resolver un despojo en un predio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

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A pesar de tener sus escrituras y los papeles de su predio en orden, descubrieron que su terreno fue vendido a una institución financiera, aunque los dueños no hicieron algún trámite hipotecario ni similar.

Aseguró que tiene el nombre del notario que emitió las escrituras nuevas, así como todos los papeles necesarios para acreditar la posesión legal del predio que le fue invadido.

Jorge Alberto Aguilar acudió para pedir consultoría legal de un notario sobre cómo emitir las escrituras de su casa de interés social, la cual terminó de pagar hace cinco años a través de un programa del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi).

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Para las 17:00 horas, la fila era de casi 100 personas antes de entrar a la zona de sillas dentro de la carpa blanca, donde había más interesados en resolver temas relacionados con sus inmuebles o predios en la Ciudad de México.

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