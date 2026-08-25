Para millones de personas basta escuchar los primeros segundos a capela de “I will always love you” para pensar en Whitney Houston y "El guardaespaldas". Sin embargo, casi dos décadas antes de que aquella interpretación la convirtiera en un fenómeno mundial, Dolly Parton ya había llevado la canción al número uno con una historia muy distinta detrás.

Dolly compuso “I will always love you” en 1973 para despedirse de Porter Wagoner, el cantante y presentador que había sido su compañero profesional y mentor durante siete años, pero del que necesitaba separarse para intentar construir una carrera por su cuenta.

Aquella despedida terminó convirtiéndose en una de las composiciones más importantes de Parton y, años después, en una de las canciones más reconocibles de la voz de Whitney Houston.

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Dolly Parton llegó a "The Porter Wagoner Show" en 1967 y su participación en el programa ayudó a impulsar su carrera y durante los siguientes años ella y Porter Wagoner formaron una exitosa dupla dentro de la música country.

Pero conforme creció su popularidad, la cantante quiso dejar el programa y concentrarse en su carrera como solista. El músico no estaba de acuerdo con la decisión y la separación profesional se volvió complicada.

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Después de varios intentos por explicarle que necesitaba continuar sola, Dolly recurrió a la herramienta que mejor conocía: escribió una canción.

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Así nació “I will always love you”, como una forma de reconocer el cariño y agradecimiento que sentía por Wagoner al mismo tiempo que dejaba claro que había llegado el momento de marcharse.

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La propia cantante recordó años después que, cuando interpretó la canción frente a su mentor, él terminó llorando. De acuerdo con el relato publicado en el sitio oficial de Dolly, Wagoner le dijo que era una de las canciones más hermosas que había escuchado y finalmente aceptó su decisión, aunque le pidió producir la grabación.

“I will always love you” fue grabada por Dolly Parton en 1973 e incluida en "Jolene", el álbum que publicó al año siguiente. Su versión, construida desde el country y mucho más contenida que la interpretación que décadas después popularizaría Whitney Houston, llegó al primer lugar de la lista Hot Country Songs de Billboard en 1974.

Luego volvió a grabarla para la película "The best little whorehouse in Texas", estrenada en 1982, y la nueva versión consiguió nuevamente el número uno de la lista country.

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La compositora logró así algo poco habitual, colocar dos grabaciones diferentes de una misma canción en la cima de esa clasificación.

Antes de que Whitney Houston se acercara al tema también hubo otras intérpretes interesadas en él. Linda Ronstadt, por ejemplo, grabó “I will always love you” para su álbum "Prisoner in disguise", de 1975. Aquella versión terminaría siendo importante para que la canción diera el salto del country al cine y al pop mundial.

¿Cómo llegó “I will always love you” a Whitney Houston?

La canción llevaba casi 20 años circulando cuando comenzó la preparación de "El guardaespaldas", la película protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner que llegó a los cines en 1992.

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“I will always love you” ni siquiera era la primera opción contemplada para convertirse en la gran balada de la cinta. Sin embargo, después de descartar otra canción, Costner propuso el tema escrito por Dolly Parton.

La referencia que utilizó para mostrárselo a Whitney fue precisamente la interpretación que Linda Ronstadt había grabado años atrás.

Con David Foster como productor, la composición sufrió una transformación. El arreglo country dio paso a una balada pop que aprovechaba el registro vocal de Houston, mientras que la decisión de comenzar prácticamente sin acompañamiento instrumental creó uno de los arranques más reconocibles de su carrera.

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El significado esencial, sin embargo, seguía siendo el mismo que Parton había imaginado en 1973: querer a alguien no necesariamente significa quedarse a su lado.

La versión de Whitney Houston fue publicada en 1992 como parte de la banda sonora de El guardaespaldas y llevó la composición de Dolly Parton a una dimensión comercial que hasta entonces no había alcanzado.

“I will always love you” permaneció 14 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Whitney Houston.

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En los Grammy de 1994, la cantante obtuvo por esta interpretación los premios a Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. La banda sonora de El guardaespaldas, que también incluía canciones como “I nave nothing” y “Run to you”, ganó además el Grammy a Álbum del Año.

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