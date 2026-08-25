Dolly Parton construyó una de las carreras más importantes y longevas de la música estadounidense. La artista nacida en Tennessee se desempeñó como cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa, y consiguió trascender el country para convertirse en una figura reconocida mundialmente.

Su trayectoria abarcó más de seis décadas y estuvo marcada por canciones como “Jolene”, “I Will Always Love You”, “9 to 5” y “Coat of Many Colors”.

La cantante murió este 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La noticia fue dada a conocer por su familia mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales. Hasta el momento no se ha informado la causa de su muerte.

De Tennessee a los grandes escenarios

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Locust Ridge, Tennessee. Su acercamiento a la música comenzó desde temprana edad: a los 10 años ya había participado en un programa de televisión en Knoxville y, en 1959, con apenas 13 años, realizó su primera presentación en el histórico Grand Ole Opry.

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Los años que marcaron su carrera musical

La década de 1970 fue determinante para Parton. Durante esos años lanzó algunos de los temas que con el tiempo se convertirían en clásicos, entre ellos “Jolene”, “Love Is Like a Butterfly” y “I Will Always Love You”. En 1978 recibió el premio a Artista del Año de la Country Music Association.

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Dolly Parton también llegó al cine

En los años 80, la cantante dio el salto a la gran pantalla con “9 to 5”, “The Best Little Whorehouse in Texas” y “Steel Magnolias”.

Su trabajo como compositora también encontró un nuevo impulso cuando Whitney Houston grabó “I Will Always Love You” para la película “El guardaespaldas”. La versión de Houston convirtió el tema en un éxito internacional y llevó la canción de Parton a nuevas generaciones.

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Los reconocimientos que recibió Dolly Parton

La trayectoria de Parton fue reconocida por algunas de las instituciones más importantes de la industria. Ingresó al Country Music Hall of Fame en 1999 y al Songwriters Hall of Fame en 2001. En 2022 también fue incluida en el Rock & Roll Hall of Fame.

A estos reconocimientos se suman la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos y los Kennedy Center Honors.

De la música a los negocios y la filantropía

Parton también convirtió parte de sus raíces y su historia personal en proyectos fuera de la música. Uno de los más conocidos es Dollywood, parque temático ubicado en Tennessee y ligado a la región de los Apalaches.

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En el ámbito filantrópico creó Imagination Library, programa dedicado a fomentar la lectura infantil mediante la distribución gratuita de libros.

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