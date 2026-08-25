"Ese Pérez" está pasando su cumpleaños 27 en "el Exilio" de "La casa de los famosos México", luego de que el público decidiera que era uno de los denominados "muebles de la casa", hecho que ha encolerizado a Eduin Caz, uno de los amigos más cercanos del participante, por lo que envió un mensaje de advertencia a quienes están en contra de "Ese".

Este lunes, 24 de agosto, "la Jefa" anunció que tres de los 14 habitantes que permanecen en el reality, habían sido elegidos por los votos del público, como aquellos que ofrecen menos contenido, situación que los llevaría a ser "exiliados" indeterminadamente.

¿Los elegidos?, Yanet García, Luis Chaparro y "Ese Pérez", este último fue el que mostró más extrañeza al escuchar que su nombre era pronunciado ya que, a su consideración, es uno de los participantes que ha dado más de qué hablar; tanto por su marcado sentido del humor, como por su romance con Flor Vigna y, más recientemente, su enfrentamiento con Massad Altamimi.

Lee también Tres habitantes se van a “El Exilio” por ser considerados “muebles” en "La casa de los famosos México"; conoce quiénes son

Brianda Deyanara fue la primera en caer en la cuenta que, en sólo unas horas, sería el cumpleaños de su compañero y, cuando otras y otros de los habitantes la escucharon, expresaron su pesar, Cynthia Klitbo tomó la inciativa para cantarle "Las mañanitas".

En redes sociales, seguidores del reality reconocieron que votaron por "Ese" no por ser un "mueble" o dar poco contenido, sino por el comportamiento que ha adoptado, agrediendo a otros de sus compañeros, como es el caso de Massad, situación que ha resultado imperdonable para aquellos que no comulgan con su humor.

[Publicidad]

Otra de las personas que está consciente de que "Ese Pérez" no está en "El exilio" por falta de participación es su gran amigo, el líder de Grupo Firme, Eduin Caz, quien no dudó en hacer uso de sus redes sociales para mostrar el desacuerdo que le causó la reacción del público.

Lee también Entre reclamos y verdades, Ese Pérez y Flor Vigna ponen punto final a su "relación" en LCDLFM

Y, con una fotografía, en donde realiza una seña obscena, escribió el siguiente mensaje, pues una de las cosas que más le molestó al intérprete de regional mexicano, es que su amigo pase visicitudes el día de su aniversario.

[Publicidad]

"No tenían que hacer lo que hicieron en su cumpleaños, pero, si así es el juego, juguemos".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc