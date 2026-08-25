Después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad para sus connacionales en Mexicali, Baja California, para este martes 25 de agosto, Canadá también retomó el llamado.

El gobierno de Canadá hizo referencia a la alerta de Estados Unidos para Mexicali: “Si estás allí, evita los edificios gubernamentales y busca refugio en caso de un incidente”.

Además, el gobierno de Canadá compartió un mapa de México para extremar precauciones ante niveles de delincuencia y secuestro.

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Canadá comparte mapa de México para extremar precauciones ante niveles de delincuencia y secuestro (25/08/2026). Foto: Especial

Para Baja California, la alerta canadiense se encuentra en color amarillo que refiere tener mucho cuidado.

“El 24 de agosto de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México emitió la siguiente alerta de seguridad: ‘Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y los viajes a dicha ciudad han sido suspendidos el 25 de agosto'”, dijo Canadá

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Retomó que si se encontraban en Mexicali se debía evitar los edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de incidente.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad brindará información en materia de seguridad sobre Baja California, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta sobre una posible amenaza en Mexicali para este 25 de agosto y por la cual suspendió actividades de gobierno para sus connacionales.

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“Iba a informar el gabinete de Seguridad. Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y con información de sus propias agencias, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta. Y la gobernadora creo que también dijo algo, también dijo que estaba ahí pendiente de lo que ocurriera en Mexicali. Y el gabinete de Seguridad mencionaron que iban a estar pendientes, pero no hay algún tema en específico”, afirmó.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum refirió que en la reunión con autoridades de seguridad que sostiene cada mañana no le informaron sobre algún foco rojo en específico en Mexicali o de qué se trata la alerta emitida por el gobierno estadounidense.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 25 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“No, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en mexicana”, indicó.

El lunes por la noche, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que, debido a “información sobre una amenaza, las actividades de gobierno y los viajes hacia, Mexicali han sido suspendidos el 25 de agosto”.

También pidió a sus connacionales evitar todos los edificios de gobierno en Mexicali, buscar refugio en caso de un incidente, notificar a amigos y familiares sobre su situación de seguridad en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas, monitorear los medios locales para recibir actualizaciones y estar alertas, aunque no especificó de qué se trataba la advertencia.

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