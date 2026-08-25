La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gabinete de Seguridad brindará información en materia de seguridad sobre Baja California, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta sobre una posible amenaza en Mexicali para este 25 de agosto y por la cual suspendió actividades de gobierno para sus connacionales.

“Iba a informar el gabinete de Seguridad. Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y con información de sus propias agencias, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta. Y la gobernadora creo que también dijo algo, también dijo que estaba ahí pendiente de lo que ocurriera en Mexicali. Y el gabinete de Seguridad mencionaron que iban a estar pendientes, pero no hay algún tema en específico”, afirmó.

Durante la conferencia de este martes 25 de agosto, la mandataria refirió que en la reunión con autoridades de seguridad que sostiene cada mañana no le informaron sobre algún foco rojo en específico en Mexicali o de qué se trata la alerta emitida por el gobierno estadounidense.

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“No, no hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en mexicana”, señaló Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Ayer por la noche, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que, debido a “información sobre una amenaza, las actividades de gobierno y los viajes hacia, Mexicali han sido suspendidos el 25 de agosto”.

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También pidió a sus connacionales evitar todos los edificios de gobierno en Mexicali, buscar refugio en caso de un incidente, notificar a amigos y familiares sobre su situación de seguridad en caso de un incidente, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas, monitorear los medios locales para recibir actualizaciones y estar alertas, aunque no especificó de qué se trataba la advertencia.

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