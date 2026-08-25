MEXICALI,.- El Gobierno del Estado de Baja California informó que “las autoridades de los tres órdenes de gobierno han trabajado de forma rigurosa, continua y coordinada para prevenir y contener cualquier tipo de contingencia en Mexicali”.

En un comunicado, el secretario de Seguridad Ciudadana y coordinador de la estrategia de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, General Laureano Carrillo, puntualizó que, “en apego a los acuerdos permanentes tomados en la Mesa de Seguridad y en estrecha colaboración entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, la Guardia Nacional, SSPC Federal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), FGR, FGE, CNI y la Policía Municipal, se mantienen y reforzarán los protocolos de seguridad de manera estratégica en todo el municipio”.

Agregó que por instrucción de la gobernadora Marina del Pilar, “las fuerzas estatales y federales actuamos de forma coordinada para salvaguardar el orden y la tranquilidad en la capital del estado. Los operativos de prevención, patrullaje y vigilancia se mantienen activos en su totalidad como parte del compromiso ineludible con la protección de las y los bajacalifornianos", señaló el funcionario estatal”.

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La noche del lunes, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, para este 25 de agosto, por la cual suspende actividades de gobierno para sus connacionales.

En su alerta, el Departamento de Estado advierte que, debido a “información sobre una amenaza”, que no identifica, “las actividades de gobierno en, y los viajes hacia, Mexicali han sido suspendidos el 25 de agosto”.

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Hasta la mañana de este martes no se había precisado a qué se refiere la alerta.

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Por su parte, la gobernadora informó que se mantienen activos los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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“Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses”, informó en redes sociales.

Pidió a la población que, ante cualquier emergencia, llamen al 9-1-1; denuncia anónima al 089.

LL