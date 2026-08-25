El Martes de Frescura en Walmart de hoy, 25 de agosto de 2026, llega con promociones pensadas para estirar el presupuesto de la despensa quincenal o semanal.
Las mejores rebajas del día se concentran en básicos de la cocina con precios por kilogramo y pieza bastante competitivos.
Estas ofertas están disponibles durante todo el día tanto en sucursales físicas como en la tienda en línea con opción de envío a domicilio o entrega en tienda.
Las ofertas del Martes de Frescura en Walmart de HOY, 25 de agosto
Ofertas en frutas y verduras
- Ensalada Mediterránea Marketside 230 GR: $49.00
- Mezcla de hojas superfood 5 Vegetalistos 200 g: $49.00
- Guacamole original 424 g: $69.00
- Espinaca Marketside 280 g: $52.00
- Lechuga trío Eva hidropónica 1 pieza: $44.00
- Zanahoria baby Vegetalistos 340 g: $33.00
- Champiñones por kilo: $89.00/kg
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $99.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Chorizo de cerdo Marketside alemán 500 g: $99.00
- Filete de salmón chileno con piel por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $399.00/kg
- Nuggets de pollo Del Día empanizados y congelados 500 g: $50.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 800 a 900 g: $108.00/kg
Artículos para el hogar
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