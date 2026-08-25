El Martes de Frescura en Walmart de hoy, 25 de agosto de 2026, llega con promociones pensadas para estirar el presupuesto de la despensa quincenal o semanal.

Las mejores rebajas del día se concentran en básicos de la cocina con precios por kilogramo y pieza bastante competitivos.

Estas ofertas están disponibles durante todo el día tanto en sucursales físicas como en la tienda en línea con opción de envío a domicilio o entrega en tienda.

Las ofertas del Martes de Frescura en Walmart de HOY, 25 de agosto

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar