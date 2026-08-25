Al hacer referencia al caso del exmandatario panista Francisco García Cabeza de Vaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso una reforma para que gobernadores, gobernadoras y la persona titular del Ejecutivo federal no tengan doble nacionalidad.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo acusó “politiquería” de cara a las elecciones de 2027 en distintas entidades.

En el Salón Tesorería, mencionó que García Cabeza de Vaca “está prófugo de la justicia” y es uno de los casos en los que se ha pedido la extradición al gobierno de Estados Unidos.

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“Y no se ha querido extraditar. Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad. Por cierto, habría que preguntarse si para ser gobernador de un estado se debe tener la doble nacionalidad o no”.

“El otro día preguntaba a Luisa María (Alcalde, consejera jurídica de Presidencia) si en la Constitución está prohibido que un Presidente tenga doble nacionalidad y creo que no, deberíamos prohibirle. Un presidente mexicano o presidenta mexicana es mexicana, no representa a otro país”.

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“De hecho estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello. Y en el caso de los gobernadores, pues la verdad debería de ser igual porque por que vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México. Para ser gobernadora o gobernador, ¿por qué vas a tener nacionalidad de otro país?”, dijo la Mandataria.

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Declaró que el que García Cabeza de Vaca también tenga nacionalidad estadounidense no impide ser extraditado porque cometió varios delitos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República.

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Insistió la Mandataria que lo más importante es que haya honestidad. Acusó que hay “mucha hipocresía en el conservadurismo”, que señala el caso de Rubén Rocha Moya.

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