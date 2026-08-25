La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el gobierno federal buscará acercarse a los estados gobernados por la oposición que todavía no se suman al programa federalizado IMSS-Bienestar, con el objetivo de implementar consultorios de atención primaria a la salud.

Al destacar los 12 mil 750 consultorios planeados en el marco del Servicio Universal de Salud (SUS) en 24 entidades gobernadas por Morena, la mandataria explicó que en los estados de Aguascalientes (PAN), Chihuahua (PAN) Coahuila (PRI), Durango (PRI), Guanajuato (PAN), Jalisco (MC) Nuevo León (MC) y Querétaro (PAN), se buscará un mecanismo diferente para garantizar el derecho a la salud.

“Iniciamos con las 24 entidades de la República, donde hay IMSS Bienestar porque ya está federalizado el sistema. Eso no quiere decir que no podamos ir a los otros estados. Sencillamente tiene que ser un mecanismo distinto, porque en los otros estados no está federalizado el sistema. Entonces hay que hacer un acuerdo con los gobernadores de los estados de una forma distinta”, señaló.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 25 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Durante la conferencia de este martes 25 de agosto, Sheinbaum Pardo indicó que se tienen contemplados construir 7 mil 111 consultorios en zonas rurales y 5 mil 639, destacó que en Oaxaca se planean mil 236. En promedio, habrá 129 espacios nuevos por cada millón de habitantes.

“Estos consultorios se van a hacer con la comunidad con un mecanismo similar al de la Clínica es Nuestra, se forman comités de salud para el bienestar en las comunidades y se otorga el recurso a la comunidad para que ellos nos ayuden a adecuar los sitios que ya fueron revisados durante dos meses en donde van a estar los consultorios”, explicó.

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Alistan formación de comités de salud

En Palacio Nacional, recordó que a partir del 14 de septiembre se formarán los comités de salud, mientras que personal de salud podrá participar en la convocatoria para incorporarse a dichos consultorios. La Presidenta mencionó que no es necesario ser jubilados para recibir este apoyo adicional.

“Y la otra fecha importante es que de septiembre a diciembre se van a adecuar todas las Farmacias del Bienestar para el programa Salud Casa por Casa. Y en enero inician la operación de los consultorios del Servicio Universal de Salud IMSS Bienestar. Es una muy buena noticia, un trabajo muy importante que se ha venido realizando y que va a ayudar muchísimo”, dijo.

Gobernadores destacan Servicio Universal de Salud

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 25 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

A través de un enlace virtual, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que en la Ciudad de México se contemplan 800 lugares para el SUS y agregará laboratorios clínicos y consultorios de salud mental llamados “Vida Plena, Corazón Contento” para atender a pacientes con depresión, estrés o un consumo problemático de adicciones.

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Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, destacó que se contará con 905 consultorios del Servicio Universal de Salud, mientras que el programa Salud Casa por Casa, Farmacias del Bienestar y laboratorios clínicos “permitirá transformar el sistema de salud pública”.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro explicó que la iniciativa federal busca terminar con la marginalidad geográfica, social y por edad, pues evita la fragmentación del sistema de salud al unificar los derechos a partir de la credencialización que se llevará a cabo el resto del año.

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Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, destacó que en la entidad se avanza con modelos de promoción y prevención de salud en escuelas y comunidades. Señaló que con la construcción de 500 consultorios, se dará atención a infecciones respiratorias, gastrointestinales, y se detectará y dará seguimiento a problemas crónico-degenerativos.

Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, indicó que se realizarán mil 298 consultorios, con énfasis en zonas de la sierra, altas montañas y la Huasteca: “Esta es una estrategia, estamos trabajando de la mano con usted, presidenta. Estamos trabajando para brindarle la salud a toda nuestra gente. La felicito y cuente con todo el apoyo de Veracruz y del gobierno del Estado”, dijo.

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