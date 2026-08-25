A partir de septiembre, el gobierno federal ampliará el programa Farmacias del Bienestar a 24 entidades del país, donde se instalarán también mil máquinas automatizadas para la entrega gratuita de medicamentos, las cuales contarán con lectores de código QR.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, explicó que esta nueva etapa del programa Salud Casa por Casa comenzará el 1 de septiembre y se extenderá paulatinamente hasta noviembre.

Detalló que las máquinas estarán ubicadas principalmente en centros de salud de ciudades y zonas metropolitanas.

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Farmacias del Bienestar. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Para obtener los medicamentos, dijo que los beneficiarios deberán presentar la receta que les entregue la enfermera, enfermero o médico que los visite como parte del programa.

“La máquina tiene un lector de código QR, pero también un teclado en caso de que no tengan el código QR o esté ya maltratado”, explicó el funcionario en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Una vez que la receta sea escaneada, la máquina dispensará de manera inmediata los medicamentos correspondientes, sin costo para los beneficiarios.

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Clark García Dobarganes destacó que los usuarios también podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de los medicamentos en la máquina más cercana, con el propósito de evitar traslados innecesarios.

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La nueva etapa contempla una red de 6 mil 567 Farmacias del Bienestar en 24 entidades federativas. De ese total, más de 5 mil 500 estarán instaladas en tiendas de Alimentación para el Bienestar, mientras que mil corresponderán a las máquinas automatizadas.

Además, el abasto se apoyará en los centros de salud del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, aprovechando la red federalizada de servicios de salud.

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Eduardo Clark en la “Mañanera del Pueblo” del 25 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

El subsecretario señaló que el programa surgió de un piloto puesto en marcha en diciembre pasado en el Estado de México, donde actualmente operan 491 farmacias y se han surtido alrededor de 350 mil medicamentos a derechohabientes y usuarios de Salud Casa por Casa.

Explicó que las enfermeras y enfermeros que participan en el programa pueden recetar 22 tipos de medicamentos, diseñados para atender padecimientos leves y, principalmente, contribuir al control de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión.

Una vez emitida la receta, el personal de salud indicará al beneficiario el punto de entrega más cercano, ya sea una tienda de Alimentación para el Bienestar, un centro de salud o una de las máquinas automatizadas.

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Clark García Dobarganes indicó que la expansión se realizará durante tres meses, entre septiembre y noviembre, con el objetivo de consolidar una red nacional que permita acercar medicamentos gratuitos a adultos mayores y personas con discapacidad.

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