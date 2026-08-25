La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé una ligera recuperación de las temperaturas con ambiente cálido al mediodía y cielo nublado en la Ciudad de México para este martes 25 de agosto.

​Se espera que se mantengan lluvias ligeras intermitentes a lo largo del día. Este día no hay condiciones para tiempo severo.

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A lo largo de este martes, los vientos serán de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 23° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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