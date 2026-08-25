La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) informó que tres personas siguen bajo seguimiento médico y en proceso de alta paulatina, luego de que un vehículo de la dependencia volcara sobre Periférico Sur.

De las 19 personas que viajaban en el vehículo de la Sobse –después de su revisión médica–, 16 ya fueron dadas de alta; mientras el conductor del vehículo fue puesto a disposición del Ministerio Público, para realizar las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Obras recalcó que quienes colaboran con la dependencia cuentan con cobertura médica y económica como parte de las prestaciones a las que tienen derecho, por lo que ninguna de las personas afectadas quedará sin atención ni respaldo.

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“Desde que se tuvo conocimiento del incidente, la Sobse ha dado seguimiento puntual a la condición de salud de quienes resultaron afectados y continuará atenta a su evolución”, sostuvo.

La mañana de este lunes se registró un percance vial en el que estuvo involucrada una unidad de la Secretaría de Obras y Servicios, en la que se trasladaba un grupo de personas colaboradoras.

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Al lugar acudieron equipos de emergencia, quienes brindaron atención a las personas que viajaban en la unidad y posteriormente realizaron su traslado a distintos hospitales para su valoración médica. Al momento, ninguna de las personas atendidas presenta lesiones de gravedad.

mahc/LL