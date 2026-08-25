Culiacán. - Un turista originario del estado de Puebla de nombre Ángel “N”, de 22 años, que ingresó al mar en una zona de playas en Mazatlán, desde la tarde del sábado pasado, desapareció por lo que diversos cuerpos de rescate, entre ellos los de la Cuarta Región Naval, mantienen operativos de búsqueda.

Gustavo Espinoza, del Escuadrón de Salvamento Acuático, dio a conocer que compañeros de este joven, los cuales están contratados en una obra de construcción en el puerto, notificaron que el fuerte oleaje que se tuvo el pasado fin de semana influyó para que el visitante fuera arrastrado mar adentro y no lograra regresar a tierra firme.

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Con Jet Sky, lanchas y botes patrullas y el personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima se han rastreado diversas zonas sin lograr localizarlo, por lo que personal recorre las playas, para verificar que el mismo oleaje lo haya sacado.

Los recorridos se mantienen por amplios sectores de playas, sobre todo en la zona frente a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente donde ingresó al mar el joven visitante, sin encontrar evidencias de esta persona.

Comentó que el sábado pasado, el cuerpo de rescate brindó auxilio a siete personas en diversas intervenciones debido a que estas ingresaron al mar, pese a la colocación de banderines de advertencia sobre fuertes oleajes que representan un serio riesgo para los bañistas.

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