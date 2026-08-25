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Luego de caer (8-4) frente a la Selección de Nicaragua, México se juega este martes su futuro en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, frente a su similar de Japón.
Una derrota ante los asiáticos significaría la eliminación para la novena tricolor, por lo que el duelo de este martes es matar o morir en Williamsport.
La Liga Municipal de Tijuana deberá vencer a Japón para buscar su pase a las Semifinales Internacionales de la Little League.
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¿Cuándo y dónde ver el México vs Japón?
México ha conquistado en tres ocasiones la Serie Mundial de Pequeñas Ligas: 1957, 1958 y la última 1997.
- Fecha: Martes 25 de agosto
- Horario: 11:00
- Transmisión: ESPN
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