En el primer minuto de este martes 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difundió de manera oficial el primer spot promocional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, con un mensaje centrado en el programa Salud Casa por Casa.

A través de sus redes sociales y de las frecuencias oficiales de radio y televisión, la Mandataria federal inició así la pauta de mensajes que acompañará la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, en la que se destacarán los principales resultados de su administración.

El primer promocional está dedicado al programa Salud Casa por Casa, que el gobierno federal presenta como la estrategia de atención médica preventiva más grande.

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Salud Casa por Casa es el programa de salud preventiva más grande del mundo. Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio, totalmente gratuitas.



Con honestidad, damos resultados.#HonestidadYResultados pic.twitter.com/m5O2OZ0gXM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 25, 2026

“Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio, totalmente gratuitas”, destaca Sheinbaum en la publicación difundida en redes sociales.

El video tiene una duración de 35 segundos y muestra a la Presidenta en actividades con personas adultas mayores, además de imágenes de la atención médica que brindan las 20 mil trabajadoras de la salud que participan en el programa.

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Con este primer mensaje, Sheinbaum busca destacar la consolidación de los programas sociales como uno de los ejes de su administración, junto con los avances registrados en materia de seguridad e infraestructura.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 25 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

La difusión de los promocionales forma parte de la pauta oficial autorizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación para el uso de los tiempos del Estado.

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La campaña de spots se intensificará durante los próximos días, previo a la entrega oficial del Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión, programada para el próximo 1 de septiembre.

De acuerdo con la temática definida para esta pauta, los mensajes estarán enfocados principalmente en salud, vivienda, infraestructura y trenes, con los que el gobierno federal busca presentar los principales resultados alcanzados durante el segundo año de administración de Sheinbaum.

Como parte de su segundo año de gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró en su mañanera que viajará a los estados para informar lo que se ha hecho en todos los temas, principalmente en seguridad.

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Sheinbaum promociona documental en la mañanera

Durante la mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum proyectó tres minutos de un documental titulado “Con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo: gobierno de territorio”, el cual consta de tres partes y fue realizado por “compañeros del gobierno” con la asesoría honorífica del productor Epigmenio Ibarra.

“En los medios públicos va a salir un documental que hicieron algunos compañeros aquí de gobierno, tuvieron la asesoría honorífica, para que no anden (diciendo), de Epigmenio Ibarra, les voy a pasar un pedacito de tres minutos. Ese pasa hoy por Canal 11 a las 8:30, seguirá el miércoles en Canal 14 y el jueves en Canal 22, les voy a pasar un pedacito porque realmente quedó muy bonito”, expresó.

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En el adelanto se puede observar a la mandataria dirigir las reuniones matutinas con el gabinete de seguridad, a las Fuerzas Armadas organizar sus operaciones y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez: “¿está bueno, no? Los invitamos a que hoy lo vean por Canal 11”, dijo.

Sheinbaum Pardo también informó que a partir de hoy se transmitirán los spots rumbo a su segundo informe de gobierno, el cual se llevará a cabo el próximo martes 1 de septiembre.

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