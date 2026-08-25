“Para garantizar el derecho a la salud”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la ampliación en atención primaria con más de 12 mil consultorios de IMSS-Bienestar.

En su conferencia mañanera de este martes 25 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó también los avances de las Farmacias del Bienestar, máquinas dispensadoras de medicinas y el Programa Salud Casa por Casa que opera con 20 mil profesionales de la salud.

“Este programa lo vamos a realizar primero en los estados que tienen IMSS-Bienestar, gracias a la federalización del Programa (...). Es algo que venimos trabajando ya desde hace cerca de dos meses dos meses y medio, y hasta ahora decidimos presentarlo ya que tenemos todo el programa establecido”, dijo la Mandataria.

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El Gabinete de Salud en la “Mañanera del Pueblo” del 25 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Además, la titular del Ejecutivo federal resaltó que 24 Estados ya decidieron incorporarse al IMSS-Bienestar.

Al realizar una exposición del Programa Salud Casa por Casa, Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, indicó que van 25 millones de consultas para personas beneficiarias. Añadió que van mil 495 urgencias llevadas a cabo.

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La secretaria de Bienestar hizo un llamado a médicas, médicos, enfermeras y enfermeros a que se inscriban a este programa, y destacó la coordinación con el sector salud para referir casos que “tienen una situación de descontrol”.

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“Hemos logrado referir a más de 900 mil personas a las instituciones de salud”, mencionó.

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También señaló que van más de 17.1 millones de pruebas realizadas de glucosa, colesterol y triglicéridos y aseguró que Casa por Casa es el programa de salud de prevención más importante del mundo.

Así van a operar más de 12 mil nuevos consultorios

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, expuso el funcionamiento de los 12 mil 750 consultorios de la red de atención primaria, como parte del avance del Servicio Universal de Salud.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 25 de agosto en Palacio Nacional, Clark comentó que operarán estos nuevos consultorios de atención primaria en los 24 estados en los que opera el IMSS-Bienestar, entre enero y febrero del 2027.

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Apuntó que tendrán una capacidad para dar más de 40 millones de consultas al año de manera homologada, con personal médico que puede dar recetas con equipamiento y tecnología.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 25 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

“Después de un análisis muy largo, los médicos expertos de la Secretaría de Salud, del IMSS-Bienestar, del IMSS, del ISSSTE, determinaron que la mejor inversión que podríamos generar en los siguientes meses y años es ampliar la cobertura nacional de la salud (...). Invertir en hacer una serie de puntos donde cada persona pueda atenderse rápidamente para las necesidades de salud más apremiantes que tenga”, dijo.

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Eduardo Clark indicó que se identificaron los puntos en los que estará implementada esta red: 7 mil 111 en zonas rurales y 5 mil 639 en zonas urbanas. Detalló que estos espacios de salud contarán con dos turnos, de las 08:00 horas a las 20:00 horas entre semana, y un turno el fin de semana de las 08:00 horas a las 14:00 horas.

En el Salón Tesorería, señaló que van a tener 90 tipos de medicamentos gratuitos que fueron diseñados por expertos, y se van a homologar a través de un proceso comunitario como La Clínica es Nuestra que es el Comité de Salud para el Bienestar.

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Lanzan aplicación para el Servicio Universal de Salud

De la mano de estos consultorios, informó el lanzamiento de la aplicación del Servicio Universal de Salud con la que se podrán hacer y consultar gestiones de citas, historial de visitas médicas, recetas y expediente médico electrónico.

Además de la vinculación con un nuevo centro nacional de teleconsulta con mil médicos disponibles.

Del 14 de septiembre al 31 de octubre corre la convocatoria para el personal que operará estos más de 12 mil consultorios.

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Hasta el momento, el subsecretario de Salud reportó que van 3.2 millones de personas adultas mayores y con discapacidad registradas para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

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