Hay productos de belleza que se convierten en verdaderos aliados cuando estamos fuera de casa, entre las prisas de la mañana, los planes que aparecen de último momento y esos retoques después de varias horas, llevar una cosmetiquera con tu maquilaje puede convertirse en un pequeño salvavidas de belleza.

Más allá de tener productos para un retoque de último momento, una cosmetiquera bien pensada puede hacer que nuestra rutina fuera de casa sea mucho más práctica, elegir únicamente aquello que realmente utilizamos permite tener soluciones rápidas a la mano sin cargar productos de maquillaje de más.

Estos son los esenciales que debes llevar contigo. Foto: Freepik

Corrector. Perfecto para esos pequeños retoques que aparecen durante el día, este producto podría ayudarte a disimular ojeras, rojeces o alguna imperfección sin necesidad de volver a aplicar maquillaje en todo el rostro, Maybelline lo considera uno de los esenciales dentro de un kit básico.

en todo el rostro, Maybelline lo considera uno de los esenciales dentro de un Polvo compacto. Si después de varias horas comienzas a notar brillo, especialmente en la frente, nariz o barbilla, puede convertirse en uno de tus mejores aliados, Salerm Cosmetics recomienda utilizarlo de manera ligera en la zona T para controlar la oleosidad y mantener el acabado del maquillaje .

. Blush. Cuando el maquillaje comienza a perder intensidad, un poco de color en las mejillas puede devolverle vida al rostro en cuestión de segundos, además, Salerm Cosmetics incluye el blush entre sus básicos por el impacto que puede tener en la apariencia general del look.

comienza a perder intensidad, un poco de color en las mejillas puede devolverle vida al rostro en cuestión de segundos, además, Salerm Cosmetics incluye el blush entre sus básicos por el impacto que puede tener en la apariencia general del look. Máscara de pestañas. Una opción para darle mayor definición a la mirada sin necesitar sombras o delineados elaborados, de acuerdo con Maybelline, la máscara de pestañas forma parte de los productos esenciales para conseguir un maquillaje sencillo y favorecer la mirada.

sencillo y favorecer la mirada. Lápiz para cejas. Su tamaño lo hace fácil de transportar y puede utilizarse para recuperar la definición en aquellas áreas donde el producto se haya desvanecido.

Labial. Probablemente uno de los productos más fáciles de retocar durante el día, desde un tono natural hasta uno más intenso, puede ayudarte a renovar el look rápidamente después de comer, beber o pasar varias horas fuera de casa.

Sombra en stick. Si quieres tener una opción para transformar el maquillaje de día en uno más marcado, este formato ocupa poco espacio y puede aplicarse rápidamente, Salerm Cosmetics destaca las sombras en stick como una alternativa práctica para añadir definición a la mirada sin depender de brochas.

Aunque existen productos que se han convertido en clásicos de cualquier cosmetiquera, su contenido también puede reflejar nuestros propios hábitos de belleza, estos básicos funcionan como un punto de partida que puedes adaptar según tu estilo, tu rutina diaria y la manera en que acostumbras maquillarte.

Esenciales que siempre querrás cerca. Foto: Creada con IA

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¿Es necesario llevar brochas en la cosmetiquera?

No necesitas llevar medio todo el kit de brochas para mantener tu maquillaje en orden durante el día, si tu cosmetiquera está pensada para retoques rápidos, algunas fórmulas pueden aplicarse fácilmente con los dedos, esponjas o con el aplicador que ya incluye el producto, haciendo que cargar herramientas extra sea completamente opcional.

Si decides incluirlas, prioriza aquellas que realmente acompañen los productos de tu cosmetiquera, una brocha para polvo o rubor puede resultar más práctica que opciones demasiado específicas, mientras que los diseños compactos o retráctiles facilitan llevarlas en el bolso y mantenerlas protegidas, así, cada herramienta tendrá una función clara cuando llegue el momento de retocar tu look.

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¿Brochas cómo básicos en tu cosmetiquera? Foto: Freepik

¿Cada cuánto tiempo debes limpiar tu cosmetiquera?

Entre labiales, polvos y brochas, nuestra cosmetiquera puede convertirse silenciosamente en un imán para restos de maquillaje y suciedad, aunque por fuera luzca impecable, su interior también merece atención, especialmente porque guarda productos y herramientas que utilizamos directamente sobre el rostro, si la usas todos los días, puedes establecer una limpieza cada 7 días.

Una limpieza frecuente también es una oportunidad para revisar todo lo que guardamos dentro, vaciar la cosmetiquera permite encontrar productos olvidados, comprobar su estado y retirar aquellos que ya no utilizamos o que llevan demasiado tiempo abiertos, de esta forma, además de mantener el orden, podemos asegurarnos de que cada espacio esté ocupado por básicos que realmente forman parte de nuestra rutina.

Una cosmetiquera bien cuidada puede hacer que esos pequeños momentos de belleza fuera de casa sean mucho más prácticos, por eso es importante elegir tus imprescindibles, mantenerlos organizados y revisar de vez en cuando lo que llevas, esto te permitirá tener siempre a la mano esos aliados capaces de acompañarte desde el primer retoque de la mañana hasta ese plan inesperado al final del día.

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