La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertaron que el mundo está muy cerca de un escenario en el que robots ataquen a humanos, y formularon un urgente llamado a regular las armas autónomas.

En 2023, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, pidieron conjuntamente a los Estados que prohibieran estos sistemas de armas autónomas a más tardar en 2026. Pero su llamamiento no tuvo respuesta.

"Hoy renovamos este llamamiento con una urgencia aún mayor. Las preocupaciones fundamentales siguen siendo las mismas, pero los riesgos se intensificaron. Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos", señalaron en un comunicado conjunto.

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"La brecha entre las capacidades tecnológicas y las restricciones normativas se amplió, y las tecnologías avanzadas utilizadas en los campos de batalla aumentan el riesgo de causar daños a civiles e infraestructuras civiles, además de agravar el sufrimiento de la población civil en los conflictos armados", sostuvieron.

Hasta la fecha, los expertos no han confirmado que se estén usando armas plenamente autónomas. Foto: Especial

Hasta la fecha, los expertos no han confirmado que se estén usando armas plenamente autónomas.

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Estos sistemas suelen definirse como armas capaces de seleccionar sus objetivos y emplear la fuerza sin intervención humana.

Pero "no pertenecen a un futuro lejano", mientras que "la carrera hacia una mayor autonomía de los sistemas de armas ya está en pleno desarrollo", advirtieron los responsables de la ONU y del CICR.

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"Las generaciones futuras se preguntarán si los líderes actuaron cuando aún había oportunidad de establecer límites antes de que estas armas proliferen fuera de control", expresaron.

En el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), un grupo de expertos gubernamentales trabaja desde hace años sobre la cuestión de las armas autónomas y las normas internacionales que podrían regular su desarrollo y utilización.

El grupo concluirá su mandato de tres años la próxima semana, con la esperanza de adoptar un documento consensuado que sirva de base para futuros trabajos, especialmente durante la conferencia de revisión de la CCAC en noviembre.

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En ella, los Estados podrán decidir cómo continuar abordando esta cuestión, incluida la posibilidad de otorgar un nuevo mandato al grupo o pasar a negociar normas específicas.

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"Las negociaciones deben comenzar ahora para adoptar urgentemente un instrumento jurídicamente vinculante que regule los sistemas de armas autónomas mediante prohibiciones y restricciones claras", insistieron en su nota.

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Guterres lleva mucho tiempo advirtiendo de los peligros que plantean estos sistemas y el mes pasado insistió en que "las máquinas que seleccionan y atacan su objetivo y quitan una vida, sin control ni juicio humanos (...) son moralmente repugnantes".

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