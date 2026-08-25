Luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como la nueva gobernadora interina, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya; la presidenta Claudia Sheinbaum la calificó como una mujer honesta y refrendó su apoyo a la nueva mandataria estatal.

“No tengo el gusto de conocerla a profundidad, pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación, creo y diputada local, creo que de Sinaloa. Y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. No sabía, me estoy enterando en este momento que la eligieron a ella como gobernadora interina”, dijo.

Durante la conferencia de este martes 25 de agosto, la mandataria señaló que el Congreso estatal pidió antecedentes penales de los posibles candidatos al cargo una vez que Rocha Moya pidió licencia de carácter indefinido. Además, reiteró que la presidenta de México no eligió a la persona que encabezará el gobierno de Sinaloa.

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Graciela Domínguez es nombrada gobernadora interina de Sinaloa. Foto: Especial

“Y apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa. (...) Es una decisión del Congreso. No es una decisión de la presidenta, es una decisión del Congreso local y de lo que conozco hoy, no sé si ya la nombraron gobernadora interina, es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo”, declaró.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo señaló que Graciela Domínguez Nava deberá coordinarse con el gobierno federal en materia de seguridad y “pendientes”. Afirmó que el proceso electoral en la entidad debe conducirse con rectitud.

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“Conducir, de aquí a el periodo que le toca, con rectitud, honestidad y por el bienestar del pueblo de Sinaloa, que es un pueblo extraordinario, muy trabajador, porque se estigmatiza mucho a la gente Sinaloa, de una manera muy injusta, porque las y los sinaloenses son trabajadores, salen adelante, hay campesinos, agricultores, comerciantes, jornaleros, profesionistas, de todo en Sinaloa. Personas muy, muy buenas y es un gran estado Sinaloa, un gran estado”, consideró.

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El Congreso del Estado de Sinaloa designó esta mañana a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado. Graciela Domínguez Nava es diputada federal por Morena desde septiembre de 2024, ocupó la secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa de noviembre de 2021 a febrero de 2024, durante el gobierno de Rubén Rocha Moya.

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Nació en El Rosario, Sinaloa, y es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Fue militante del PRD hasta 2013, cuando pasó a Morena.

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