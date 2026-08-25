La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no le pareció pertinente el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, al considerar que el mandatario estatal con licencia se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras nueve personas mencionadas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Cuatro días después de que Rocha regresó a su cargo y después volvió a pedir licencia, la Mandataria federal aclaró que su postura no representa una acusación contra Rocha Moya, pues corresponde exclusivamente a la fiscalía determinar si existen elementos que acrediten alguna responsabilidad. Sin embargo, sostuvo que cuando una persona se encuentra bajo investigación, lo conveniente es separarse del cargo.

Rocha Moya regresó el viernes pasado a sus funciones como gobernador de Sinaloa, decisión de la que Sheinbaum aseguró haberse enterado únicamente a través de la publicación que el propio mandatario hizo en redes sociales. Un día después, el sábado, Rocha volvió a solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo.

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“Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decir lo menos”, dijo.

Al ser interrogada sobre si existe una ruptura política con el gobernador sinaloense, Sheinbaum respondió que simplemente no estuvo de acuerdo con su decisión.

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“No estoy de acuerdo con lo que hizo de regresar al gobierno, lo manifesté. Me parecía, por decir lo menos, imprudente, porque no es un asunto personal, es un asunto del gobierno de Sinaloa, de las y los sinaloenses”, señaló.

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Incluso, cuestionó la necesidad de que Rocha regresara al cargo mientras permanecen abiertas investigaciones en su contra.

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El sábado, después de que se conociera el regreso del gobernador, Sheinbaum publicó un mensaje en redes sociales en el que advirtió que ningún interés personal puede estar por encima de los intereses de la población y de la nación.

Aunque no mencionó directamente a Rocha Moya, la Presidenta escribió que ningún interés personal debe colocarse por encima del bienestar de México y cuestionó la “ambición desnuda del poder por el poder”.

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Al respecto, ayer por la mañana, la Presidenta informó que la FGR mantiene abiertas investigaciones contra las 10 personas señaladas por el gobierno estadounidense, entre ellas Rocha Moya.

“Todos saben que la fiscalía tiene investigaciones contra las 10 personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones”, afirmó.

Explicó que, hasta el momento, el Departamento de Justicia estadounidense no ha entregado a México las pruebas que sustenten sus señalamientos, por lo que las autoridades mexicanas continúan con sus propias indagatorias.

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Recordó que las investigaciones relacionadas con Sinaloa comenzaron desde la administración del expresidente López Obrador y que, tras los señalamientos estadounidenses, la FGR abrió 10 carpetas para revisar la posible responsabilidad de las personas mencionadas.

“La fiscalía tendrá que determinar de las 10 personas, si hay algo particular en contra del gobernador o del exgobernador o del gobernador con licencia o no, pero sí hay investigación”, indicó.

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La Mandataria rechazó especular sobre si el regreso de Rocha Moya pudo haber tenido como objetivo recuperar el fuero, luego de la detención de Fausto Corrales, relacionado con el presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada. “No especulo. La fiscalía está haciendo investigaciones”.

También descartó que el retiro del respaldo político de Morena a Rocha implique una presunción de vínculos con el crimen organizado. Explicó que se trató de una posición política y no de una determinación judicial.

La Presidenta insistió en que no corresponde al gobierno federal, a un partido político o a otra instancia determinar la responsabilidad penal de Rocha Moya.

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“No es competencia ni del gobierno federal, a menos que hubiera una prueba en el gabinete de seguridad, ni de un partido político, ni de nadie más”, enfatizó.

Sobre un posible congelamiento de cuentas bancarias o información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió que sea la propia FGR la que informe sobre el estado de las investigaciones.

La Titular del Ejecutivo aseguró que existe coordinación con la fiscal Ernestina Godoy y su equipo, pero subrayó que dicha coordinación no afecta la autonomía de la fiscalía. “Ellos realizan sus investigaciones y ellos deben de informar”.

La Presidenta también sostuvo que, mientras Estados Unidos no presente pruebas, México no puede proceder contra las personas señaladas. Recordó que el mismo criterio se aplica cuando México solicita a autoridades estadounidenses detener o extraditar a alguna persona.

Ante la eventual designación de un gobernador sustituto, la Mandataria federal planteó que el Congreso de Sinaloa debe elegir a una persona con capacidad, honestidad, profesionalismo y compromiso con la población.

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