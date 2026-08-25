Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que aumentará los aranceles a una serie de productos del sector automotor de Canadá en 2027, en plena escalada tarifaria entre estos dos socios.

Actualmente, los aranceles a los automóviles son de 25% si no incluyen materiales estadounidenses en su fabricación, mientras que las importaciones de acero ya tienen en general tasas de 50%.

“A partir del 1 de enero de 2027, los aranceles a todos los automóviles, camiones, grandes y pequeños, autopartes y al acero aumentarán a 50%”, escribió el republicano en su red Truth Social.

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Estados Unidos y Canadá fracasaron el viernes en sus negociaciones para lograr un acuerdo que evitase la imposición de nuevos aranceles de 50% de parte de la administración Trump a una serie de productos canadienses.

Estos aranceles entraron en vigor el fin de semana. Se aplican sobre productos canadienses valorados en unos 20 mil millones de dólares y representan 5.5% de las exportaciones totales de Canadá hacia su vecino.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, les dijo a líderes canadienses que “se alineen” o afronten consecuencias que serían “mucho peores” que los aranceles que ya ha impuesto, mientras que el primer ministro canadiense Mark Carney acusó a Washington de intentar subordinar a Canadá.

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Carney afirmó que las exigencias comerciales de Estados Unidos habían confirmado los temores de Canadá de que Washington buscaba desmantelar su industria automotriz. Aun así, señaló que su país seguía dispuesto a negociar, pero sólo si Estados Unidos abordaba las conversaciones como asociación de países soberanos.

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“Una actitud en la mesa de negociación de que Canadá es una subsidiaria de Estados Unidos... no es algo que vayamos a aceptar”, declaró Carney.

Las enardecidas palabras de ambos lados muestran cómo las relaciones entre Estados Unidos y Canadá no han hecho más que deteriorarse desde que Carney se retiró de las negociaciones comerciales con el gobierno de Trump el viernes, lo que desencadenó al día siguiente los aranceles de 50% con los que Trump había amenazado sobre unos 20 mil millones de dólares en bienes canadienses. En respuesta, Carney anunció represalias dólar por dólar a partir del 8 de septiembre.

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Trump volvió con más aranceles y advirtió que los impondría a la industria automotriz de Canadá a partir del próximo año.

“Canadá ha estado esquilmando a los Estados Unidos de América durante años”, escribió Trump en redes sociales, al criticar lo que calificó como los “ridículamente altos aranceles” de Canadá a los agricultores estadounidenses.

Carney sostuvo que las propuestas de Washington para el sector automotor tendrían gradualmente el efecto de desmantelar la producción canadiense.

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El primer ministro Mark Carney declaró que Canadá impondrá a partir del 8 de septiembre aranceles de represalia a Estados Unidos, al desechar lo que consideró como un “mal acuerdo”.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, y otros tres ministros canadienses tienen previsto detallar la respuesta de Canadá. Carney dijo que, pese al progreso hacia un pacto, “ese impulso se revirtió” al final, y recalcó que fortalecer la producción interna y diversificar el comercio exterior ha sido “el plan A desde el inicio”. Aseguró que Canadá ha fortalecido otras alianzas, en particular en Asia o con la Unión Europea.

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También hicieron “amenazas contra la lengua francesa” y la “cultura quebequense”, la provincia francófona en el este de Canadá.

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Estados Unidos es, de lejos, el mayor socio comercial de Canadá, y las exportaciones canadienses a su vecino significan 70% del total.

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Los aranceles de Trump ya impactan en sectores clave de la economía canadiense, como las industrias del acero y la automotriz.

Canadá es el segundo mayor socio comercial de EU en bienes este año, detrás de México, según datos de la oficina del censo.

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Ontario responde

El Instituto Angus Reid señaló que tres de cada cuatro canadienses respaldaron la decisión del gobierno de Carney de retirarse de las negociaciones comerciales.

La encuesta añadió que dos de cada cinco tienen algún temor respecto a sus empleos.

El gobernador de Ontario, Doug Ford, criticó la amenaza de Trump de imponer aranceles a los autos. “Vamos a ir contra él con todo”, dijo a la emisora Newstalk 580 CFRA de Ottawa. También dijo que Trump podía “besarme el trasero” y llamó a usar “todas las herramientas” contra EU, incluyendo la posible restricción de la venta de electricidad y minerales críticos.

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Estados Unidos ha argumentado que Canadá brinda un “trato discriminatorio” a las importaciones de su vecino de alcohol, automóviles, productos lácteos, papel y productos agrícolas.

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