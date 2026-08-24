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Durante la LXXV Sesión Extraordinaria de su Consejo Político Nacional, el PRI presentó su Plan Nacional de Elecciones 2026-2027, con el fin de poner en marcha la estrategia de representación en las casillas y organizar las tareas del partido rumbo a las elecciones del próximo año.
En este marco se aprobó un acuerdo para llamar a la movilización de toda la militancia en el territorio nacional.
“A partir de mañana, estamos convocados el Comité Ejecutivo Nacional, sectores y organizaciones, los 32 comités estatales, 2 mil 500 comités municipales y cerca de 90 mil comités seccionales a realizar reuniones para informar y concientizar a las y los mexicanos sobre 10 puntos fundamentales:
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1. Dejar claro que Morena hizo un pacto con los cárteles del crimen organizado y les quitó la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas.
2. Mantener la defensa de las instituciones, la Constitución y los contrapesos para garantizar que haya libertad y Estado de Derecho.
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3. Impulsar la más grande reconstrucción del sistema de salud, porque Morena dejó al pueblo sin medicinas, vacunas y atención médica.
4. Advertir que el sustento económico está en riesgo, porque Morena va por más impuestos y por el patrimonio de la gente, así como lo hicieron con las Afores.
5. Recuperar los programas y apoyos para las mujeres, porque al gobierno de Morena se le olvidaron sus causas.
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6. Fortalecer la educación para que niñas, niños y jóvenes tengan mejores oportunidades.
7. Denunciar la opacidad y la corrupción de la que es presa nuestro país por culpa de Morena.
8. Estar en las calles abanderando permanentemente las causas de la ciudadanía.
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9. No permitir que México retroceda en materia de libertades y derechos humanos.
10. Reafirmar que el PRI es la verdadera oposición de México y que somos el contrapeso más efectivo ante los abusos autoritarios de Morena.
El Comité Ejecutivo Nacional priista aseguró que “¡el PRI va con todo a la elección del 2027 en defensa de México y de las familias mexicanas!”.
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