A tan solo tres días de haber asumido la presidencia municipal interina de Paraíso, María Elisa Hernández Flores sufrió un ataque armado en su domicilio durante la madrugada de este martes 25 de agosto.

Pese a la agresión y a denunciar que ha sido víctima de violencia, amenazas e intentos de intimidación previos, la edil descartó rotundamente renunciar y afirmó que el gobierno municipal continuará trabajando para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de los habitantes de la demarcación.

En su primera declaración ante medios locales tras lo ocurrido, admitió sentir temor por la integridad de su familia y la propia y que no existe un señalamiento específico sobre los responsables, pero reiteró que actuará estrictamente por la vía legal para salvaguardar su seguridad y aclarar los hechos.

Lee también Conceden licencia de 90 días a edil de Paraíso, Tabasco; designan a síndica como presidenta municipal interina

“La madrugada del día de hoy, pues, tuvimos ahí un incidente en mi domicilio en donde pues, hubieron algunas detonaciones de armas, obviamente, nos despertamos, llegó seguridad pública y pues, está haciendo todos los registros, todo lo necesario, peritaje.

“- ¿Quién tendría interés en causarle daño? - Pues no, no hay ningún señalamiento específico, lo que pues sí sabemos es que hemos he tenido pues algunas amenazas, algunos temas ahí... No voy a ahondar mucho en detalles… sí hemos tenido algunos unos temas ahí de intimidación y cosas así, pero vamos a proceder conforme a ley”, apuntó.

[Publicidad]

Asimismo, señaló que aún no ha podido entablar conversación directa sobre el suceso con el gobernador del estado, pero confirmó que ya se toman medidas legales pertinentes.

De igual forma, adelantó que realizará ajustes necesarios en el gabinete local y en diversas direcciones para mantener la operatividad del ayuntamiento.

Lee también FGR despliega Operativo Enjambre en Paraíso, Tabasco; detienen a director de Obras Públicas y buscan al alcalde

[Publicidad]

“- ¿Tiene usted contemplado hacer algunos cambios en algunas direcciones, en algunas áreas? – Si, por necesidad, sí, específicamente porque tenemos que eh seguir con la gobernabilidad del municipio, la administración pública, y es necesario que ciertas áreas sean cubiertas por el momento para que podamos seguir con los procesos que se llevan", señaló

“- ¿Ya hay sustitutos en las direcciones que quedaron acéfalas? - Se está trabajando en ello. Estamos buscando obviamente las personas que tengan la capacidad, el profesionalismo con respecto al puesto o, en este caso, a la dirección que tenemos que trabajar”, explicó.

Estas reestructuraciones se dan en un contexto donde, de manera extraoficial, se reporta la detención de al menos ocho personas, entre ellas funcionarios clave de las áreas de Obras Públicas, Finanzas y Administración, presuntamente vinculados a delitos relacionados con violación a la ley de servidores públicos y de armas e hidrocarburos.

[Publicidad]