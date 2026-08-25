La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, le solicitó una reunión durante su visita a México, aunque señaló que por el momento no está contemplado un encuentro para este martes.

En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que México respaldó, junto con Brasil, la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que representa una visión de construcción de la paz, defensa de los derechos humanos y fortalecimiento del multilateralismo.

“Me solicitó una reunión, aún no lo tengo contemplado el día de hoy, pero sí es importante hablar con ella porque nosotros sostuvimos su candidatura como secretaria general de Naciones Unidas”, señaló.

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La Mandataria federal lamentó que Chile no haya respaldado la postulación de la exmandataria, a diferencia de México y Brasil, países que sí expresaron su apoyo a su candidatura para encabezar el organismo internacional.

Sheinbaum sostuvo que Bachelet representa una visión basada en la defensa de los derechos humanos y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, además de que ha promovido la construcción de la paz a lo largo de su trayectoria.

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“Consideramos que es una mujer que representa una visión de construcción de la paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los derechos de la Carta de Naciones Unidas, que así lo ha mostrado durante toda su vida y que busca la multilateralidad”, afirmó.

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La Presidenta explicó que el multilateralismo implica que todos los Estados tengan igualdad dentro de Naciones Unidas, independientemente de su tamaño, riqueza o población.

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“Ante Naciones Unidas somos iguales. Es la igualdad entre naciones, entre Estados y ella lo representa”, sostuvo.

Bachelet viajará este martes a México para retomar su agenda internacional y participar en una actividad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un momento complejo para su aspiración a convertirse en la próxima secretaria general de la ONU.

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Sheinbaum indicó que aún deberán revisarse las posibilidades que tiene la expresidenta chilena para alcanzar el cargo, pero subrayó que el respaldo mexicano responde a una defensa de los principios que, a su juicio, deben prevalecer en Naciones Unidas.

“Hay que ver las posibilidades que ella tiene, pero es un asunto de defensa de lo que debe ser Naciones Unidas”, concluyó.

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