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París. Un tornado devastó una pequeña localidad del sur de Francia, dañó unas 300 viviendas, destruyó varios automóviles y dejó decenas de heridos, informaron las autoridades locales el martes.
El tornado golpeó el pueblo de Pomas, una localidad de mil habitantes, el lunes y los equipos de rescate continuaban la búsqueda entre las ruinas el martes, aunque hasta el momento no se han reportado personas desaparecidas.
Las autoridades dijeron que 39 personas resultaron heridas. Alain Bucquet, jefe de la oficina del gobierno local, dijo más tarde que 20 de ellas fueron hospitalizadas y que ninguna se encontraba en estado crítico. Se han abierto centros de alojamiento de emergencia para reubicar a los residentes.
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Bucquet informó que la escuela de Pomas quedó parcialmente destruida, pero aseguró a los residentes que los niños del pueblo podrán asistir a clases en municipios cercanos a partir del primer día del año escolar en septiembre.
En el departamento de Aude, que es más extenso, unos mil 400 hogares seguían sin electricidad el martes por la mañana, indicaron las autoridades.
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La región estaba bajo alerta por tormentas eléctricas en ese momento y en una estación meteorológica cercana se registraron ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora (60 millas por hora). La tercera etapa de la carrera ciclista Vuelta a España, que se disputó el lunes en el sur de Francia, se suspendió debido al granizo.
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Según Meteo France, la agencia meteorológica nacional, cada año se producen unas cuantas decenas de tornados en Francia, la mayoría de baja intensidad.
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