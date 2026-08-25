La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció que abrirá un proceso extraordinario de admisión para iniciar actividades escolares en el trimestre 27-1, correspondiente al invierno de 2027, como parte de las acciones para ampliar la cobertura de educación superior ante la falta de espacios que cada año afecta a miles de jóvenes en el país.

En un comunicado, la institución educativa señaló que México atraviesa “un momento crítico en el acceso a la educación superior”, problema que, subrayó, no corresponde únicamente a este año ni a una sola universidad.

Explicó que la decisión se tomó en respuesta a la convocatoria realizada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para ampliar de manera urgente la cobertura en este nivel educativo.

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Precisó que la medida se adopta en pleno ejercicio de su autonomía y en congruencia con sus instrumentos de planeación institucional.

El proceso extraordinario permitirá el ingreso de nuevos estudiantes para el trimestre 27-1, cuyas actividades escolares comenzarán el próximo 18 de enero de 2027.

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La Universidad indicó que serán los consejos divisionales los encargados de determinar los cupos y puntajes de admisión para cada uno de los planes de estudio, de acuerdo con las capacidades académicas y operativas de las distintas divisiones.

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La convocatoria formal, con las fechas, el número de lugares disponibles y las condiciones de admisión, será publicada posteriormente, una vez que sesionen los órganos colegiados competentes.

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La institución informó además que esta ampliación extraordinaria de la matrícula está acompañada de gestiones para obtener un incremento presupuestal que permita atender la nueva demanda.

Aseguró que el crecimiento de la matrícula se realizará sin afectar la excelencia académica que caracteriza a la Universidad, garantizando la atención al alumnado actualmente inscrito.

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Señaló también que la ampliación deberá permitir el desarrollo equilibrado de sus tres funciones sustantivas y respetar las condiciones de relación laboral con su personal.

Recordó que fue fundada en 1974 precisamente para responder a una crisis de acceso a la educación superior.

“Medio siglo después refrenda su sentido fundacional y compromiso con la Nación”, sostuvo la institución.

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