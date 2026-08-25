Querétaro tiene grandes atractivos, como sus pueblos mágicos, su Ruta del Arte, Queso y vino, su impresionante Sierra Gorda y su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996. Muchos de sus destinos se pueden conocer un fin de semana por su cercanía con la CDMX.

En suma, el estado ofrece un gran ‘catálogo’ de experiencias.

Nos lanzamos a recorrer algunos de estos lugares con Airbnb, una plataforma que no solo ofrece renta de departamentos, casas y cabañas vacacionales, también cuenta con un servicio llamado Airbnb Experiences: recorridos temáticos, clases de cocina, cenas especiales y talleres relacionados con los destinos donde se ofrecen.

Elegimos 5 experiencias que puedes vivir en Querétaro.

¿Dónde dormir en el centro histórico de Querétaro?

Empecemos por dónde dormir. En la ciudad de Querétaro hay muchas opciones, pero, ¿qué mejor que en el centro histórico?

Foto: Omar Moreno. El Universal

A un par de calles del Jardín Zenea, en el pintoresco callejón de Pasteur Norte, se localiza Casa Montespejo, una propiedad construida en el siglo XVII que funcionó como cárcel, hospital y, en la actualidad, es un Airbnb renovado por el arquitecto Pedro Antonio Urquiza Estrada.

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Conserva gran parte de su estilo colonial original: paredes con azulejos, grandes puertas de madera, altos techos con vigas, arquerías, 3 patios arbolados e incluso un comedor con sillas y cortinas de piel de época.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Ofrece 13 habitaciones de varios tamaños, equipadas con camas king o queen size, baño privado, televisión y uno que otro mueble antiguo.

Cuenta con una cocina completa y un rooftop con hamacas, sillas para descansar, jacuzzi y vistas a las torres de los templos de San Antonio de Padua y de Nuestra Señora del Carmen.

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5. Visita una pirámide prehispánica y un museo con piezas arqueológicas

A unos 20 minutos al suroeste del centro histórico, una de las experiencias de Airbnb te lleva al municipio de Corregidora, donde se levanta el imponente basamento piramidal conocido como El Cerrito.

Parcialmente cubierto de vegetación, fue construido como un importante centro ceremonial entre el 400 y 650 d.C.

Mide 130 metros de largo, 30 de ancho y 30 de altura, aunque tuvo diversas etapas constructivas influenciadas por la cultura chupícuaro, los teotihuacanos, toltecas, chichimecas, purépechas y otomíes.

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En un caso similar al de la 'Gran Pirámide' de Cholula, esta estructura queretana tiene, en la cima, un fortín con 4 torreones pentagonales, edificado en el siglo XIX.

A un costado está el museo de sitio, que resguarda 'joyas' prehispánicas como una estela de la diosa Itzpapálotl, sahumadores, figurillas, vasijas y otros objetos utilizados en ofrendas.

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4. Prueba las creaciones de un chef privado en Querétaro

Si no quieres cocinar, es posible contratar los servicios de un chef privado para disfrutar de desayunos, comidas y cenas en la propiedad.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En nuestro caso, probamos las delicias del chef e investigador culinario yucateco Misael Canché. Preparó unos huevos cazuela con cecina de la Huasteca, mole de monjas con castacán y puré de camote, pan francés con miel de piloncillo y compota de frutos rojos y fresas marinadas con vinagre de vino tinto y espuma de vainilla de Papantla.

3. Lánzate a un tour artesanal en un pueblo mágico de Querétaro

Aproximadamente a 1 hora y media del centro histórico se encuentra la comunidad hñähñu de San Ildefonso Tultepec, en el pueblo mágico de Amealco de Bonfil.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Un guía local nos llevó a hacer un recorrido cultural, histórico y artesanal.

Visitamos la antigua iglesia del pueblo, construida en 1616. Hoy luce abandonada y ese es su encanto. Conserva sus muros de piedra, una de sus torres, el altar principal (donde se hacen rituales y danzas cada 23 y 24 de enero), una puerta con inscripciones en latín y una curiosa roca prehispánica con la talla de un lagarto.

El siguiente destino fue la casa de doña Cecilia González, una de las 3 únicas personas que continúan elaborando el pan de pulque en Amealco. Nos platicó sobre su historia y el proceso de elaboración, frente al horno.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Nos metimos hasta la cocina para amasar nuestro propio pan y llevarlo al horno de leña. Una auténtica delicia que, lamentablemente, se está perdiendo.

Nuestra siguiente parada fue en el taller Weta M’onda de Lucía García y su familia. Ellos continúan bordando los trajes tradicionales de mujeres y hombres, así como las icónicas muñecas Lele y Dönxu, ambas orgullo de Amealco.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Además de escuchar el significado de los colores y figuras en sus vestimentas, nos explicaron que antes se hacían en lana y con tintes naturales, de dónde surgió Lele.

También nos guiaron en la hechura de nuestra propia Lele, cosiendo su vestido y haciéndole sus trenzas.

El tour concluyó en casa de doña Nicolasa Ricardo, alfarera desde hace 25 años.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Aprendimos paso s paso a elaborar una alcancía de barro en forma de puerquito. Cuando terminamos, pasamos a su patio para probar una comida típica: enchiladas queretanas rellenas de queso, nopalitos, frijoles, tortillas y salsas hechas a mano y aguas frescas de frutas.

2. Tour al a la Estación de Tren de Querétaro

Muy cerca del centro histórico de Querétaro, del otro lado del río homónimo, se organizan tours a la Antigua Estación de Tren, un edificio porfiriano (de 1904) que funciona como museo.

En sus alrededores aún sobreviven algunas casonas coloniales y de inicios del siglo XX, pues fue un punto comercial y residencial muy importante para la época.

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La experiencia incluye visita a la Iglesia del Carmen, degustación de gorditas típicas en La Otra Banda, entrada a una de las cantinas más antiguas de la ciudad, prueba de mezcal y chocolates hechos a mano y comida de mar en el barrio.

1. Aprende sobre el linóleo en un taller artístico de Querétaro

Para despedir el viaje por Querétaro, conocimos el taller de la artista visual Alejandra Castro, a un costado del Templo de la Santa Cruz y el Panteón de los Queretanos Ilustres.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Especializada en linóleo, nos guió en una sesión donde elaboramos el nuestro, empezando por dibujarlo, pasarlo a un lienzo de linóleo, cortarlo y detallarlo con gubias y, finalmente, estamparlo en papel y una bolsa de manta con una gran prensa.

Es una actividad que requiere bastante creatividad, paciencia y tiempo.

Para más información de estas y otras experiencias, visita los sitios web: airbnb.mx y airbnb.mx/experiences

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