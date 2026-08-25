El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que ayer, tras la conclusión de las revisiones anuales de las tres líneas de Cablebús, se ratificaron las certificaciones de seguridad que proporcionan las empresas internacionales TÜV SÜD (Línea 1 y 3) y Seilbahnbüro Schupfer (Línea 2).

La Línea 1, va de Indios Verdes a Cuautepec, en la GAM; la 2, de Constitución de 1917 a Santa Marta, en Iztapalapa; la 3, de Constituyentes a Vasco de Quiroga, atravesando el Bosque de Chapultepec.

Informó que, para las revisiones anuales se corroboró la correcta operación de todos los sistemas y del cable: se hicieron pruebas de carga y frenado, pruebas eléctricas de todos los componentes, verificación física de los dispositivos, así como la revisión general de motores, balancines, torres o pilonas.

En coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) se implementó un servicio de apoyo gratuito para trasladar a las personas usuarias, en el mismo horario de operación de las líneas durante los días que permanecieron cerradas, más de un mes en total.

El STE reiteró que que estas revisiones anuales se realizan en todos los teleféricos del mundo de manera obligatoria.

El domingo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que en las tres líneas de Cablebús se realizan 40 millones de viajes anuales.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.